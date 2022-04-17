قوة مشتركة في غرب أفريقيا: مقتل أكثر من 100 مسلح في محيط بحيرة تشاد

قالت قوة عسكرية مشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون اليوم الأحد إنها قتلت ما يزيد على 100 ممن وصفتهم "بالمتشددين الإسلاميين"، منهم 10 قادة في الأسابيع القليلة الماضية، مع تكثيف هجوميها البري والجوي في منطقة بحيرة تشاد.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات محمد دولي إن القوات اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها المسلحون في منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدد من قطع السلاح.

وأضاف دولي أنه "خلال الفترة التي جرت فيها هذه العملية، تم تحييد ما يزيد كثيرا على 100 إرهابي، منهم أكثر من 10 من كبار القادة بعد ضربات جوية مميتة نفذتها قوات المهام الجوية المشتركة في جزر بحيرة تشاد بناء على معلومات".

ولم يذكر محمد دولي المدى الزمني للعملية أو عدد الجنود الذين قُتلوا، لكنه قال إن 18 جنديا أصيبوا جراء انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها المتمردون مع انسحابهم.

ويخوض مقاتلو جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا معارك مع الجيش النيجيري منذ ما يزيد على 10 سنوات في صراع امتد إلى دول مجاورة.