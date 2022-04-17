إقلاع أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة إلى شرم الشيخ المصرية

أقلعت اليوم الأحد أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة تابعة لشركة "إلعال" إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر.

وبينما أفاد مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية بوصول الطائرة إلى وجهتها، لم يصدر عن الجانب المصري أي بيان رسمي بهذا الصدد.

وقبيل إقلاع الطائرة، قالت الشركة الإسرائيلية في بيان نشرته على تويتر "نحن سعداء ومتحمسون لإطلاق الرحلة التجارية الأولى لشرم الشيخ".

وأضافت "إلعال" أنه بمناسبة الإقلاع التاريخي أقيمت مراسم احتفالية لافتتاح خط "صن دور" التابع للشركة قبل صعود الركاب إلى الطائرة، حيث تم قص شريط الدخول للطائرة والترحيب بالركاب.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركتي "أركياع" و"يسرائير" الإسرائيليتين ستطلقان في وقت لاحق الأحد رحلاتهما المباشرة إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن شركات مصرية ستطلق أيضا رحلاتها على الخط نفسه.

وأضافت أن الرحلة تستغرق نحو ساعة، وسيُسمح للشركات مبدئيا بتشغيل 9 رحلات أسبوعيا. وتشير التقديرات إلى أن الأرقام ستزيد في وقت لاحق.

وكانت مصر وإسرائيل اتفقتا في مارس/آذار الماضي على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في سياق متصل، قالت "كان" إن معبر طابا الحدودي شهد صباح اليوم زحاما شديدا على الجانب الإسرائيلي منه، بعد توافد مئات الإسرائيليين على سيناء، موضحة أن من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف إسرائيلي اليوم إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر مدة أسبوع.