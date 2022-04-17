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إطلاق نار في مركز تجاري بكولومبيا الأميركية يخلّف جرحى بعضهم في حالة خطرة

Authorities stage outside Columbiana Centre mall in Columbia, S.C., following a shooting, Saturday, April 16, 2022. (AP Photo/Sean Rayford)
أجهزة الأمن أوقفت 3 أشخاص على خلفية الحادث (أسوشيتد برس)
16/4/2022-|آخر تحديث: 17/4/202202:31 AM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة الأميركية على تويتر إن إطلاق نار وقع السبت في مجمع تجاري في كولومبيا بولاية كارولينا الجنوبية.

وذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصا، بعضهم في حالة خطرة، بينما أوقف 3 أشخاص.

وقالت السلطات إن أعمار المصابين تراوحت بين 15 و73 عاما. وأصيب شخصان آخران في "تدافع" الناس الذين كانوا يركضون بحثا عن الأمان.

People walk through a parking lot at the Columbiana Centre mall in Columbia, S.C. on Saturday, April 16, 2022, as police investigate a shooting at the shopping center. (Justin Smith via AP)
الحادث أصاب زوار المركز التجاري بالهلع (أسوشيتد برس)

وبحسب أجهزة الأمن، فقد عثر على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية داخل المركز التجاري.

ولا تتوفر الكثير من التفاصيل الرسمية، لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بوجود مكثف للشرطة وأفراد الطوارئ في المركز التجاري.

وأظهرت لقطات أذاعها تلفزيون محلي أن الشرطة أغلقت مخرجا من طريق سريع مجاور، وقال تلفزيون "دبليو آي إس" (WIS) في كولومبيا إن إطلاق النار وقع داخل المركز التجاري.

وقالت إدارة شرطة كولومبيا في تغريدة إن ضباطها تحركوا استجابة لبلاغ عن "إطلاق نار داخل كولومبيا سنتر".

المصدر : وكالات