إطلاق نار في مركز تجاري بكولومبيا الأميركية يخلّف جرحى بعضهم في حالة خطرة

قالت الشرطة الأميركية على تويتر إن إطلاق نار وقع السبت في مجمع تجاري في كولومبيا بولاية كارولينا الجنوبية.

وذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصا، بعضهم في حالة خطرة، بينما أوقف 3 أشخاص.

وقالت السلطات إن أعمار المصابين تراوحت بين 15 و73 عاما. وأصيب شخصان آخران في "تدافع" الناس الذين كانوا يركضون بحثا عن الأمان.

وبحسب أجهزة الأمن، فقد عثر على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية داخل المركز التجاري.

ولا تتوفر الكثير من التفاصيل الرسمية، لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بوجود مكثف للشرطة وأفراد الطوارئ في المركز التجاري.

وأظهرت لقطات أذاعها تلفزيون محلي أن الشرطة أغلقت مخرجا من طريق سريع مجاور، وقال تلفزيون "دبليو آي إس" (WIS) في كولومبيا إن إطلاق النار وقع داخل المركز التجاري.

وقالت إدارة شرطة كولومبيا في تغريدة إن ضباطها تحركوا استجابة لبلاغ عن "إطلاق نار داخل كولومبيا سنتر".