ما حجم الخسارة التي تكبدتها روسيا بغرق الطراد الصاروخي موسكفا؟

أكدت روسيا أن الطراد الصاروخي موسكفا -السفينة الحربية الرئيسية لأسطولها في البحر الأسود- غرق لدى سحبه إلى الميناء بعد أن قالت إن حريقا نشب إثر انفجار ذخيرته.

وتقول أوكرانيا إن موسكفا أصيب في ضربة صاروخية شنتها قواتها من الساحل شقت جسم السفينة التي تعود للعهد السوفياتي.

وفيما يلي المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز بشأن ما يعنيه غرق موسكفا لمدى جاهزية روسيا للقتال.

ما القدرات التي حُرمت منها روسيا بغرق موسكفا؟

لدى روسيا أنظمة دفاع جوي قوية منتشرة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014، لكن موسكفا كان قادرا على توفير حماية جوية متنقلة بعيدة المدى لكامل أسطول البحر الأسود، وكان مركز قيادة وسيطرة عائما.

وقد تترك خسارة موسكفا الأسطول الروسي هناك أكثر انكشافا، خاصة فيما يتعلق بالمهام الأبعد مدى إلى الغرب من القرم.

ماذا حدث للطاقم؟

كان على متن موسكفا طاقم مؤلف من نحو 500 بحار، تقول روسيا إنها تمكنت من إجلائهم كلهم بنجاح إلى سفن أخرى قبل أن يعودوا لمينائهم الأصلي سيفاستوبول في القرم اليوم الجمعة.

من جهتها، لمّحت أوكرانيا في المقابل إلى أن الواقعة أدت على الأرجح لسقوط قتلى، لكن روسيا لم تذكر شيئا عن الأمر بعد.

هل تُغير خسارة موسكفا مسار الصراع الأوكراني؟

على الأرجح لن تغير مسار الصراع، لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إن خسارته ستدفع روسيا على الأرجح إلى مراجعة تمركزها في البحر الأسود.

وعلى الرغم من أن الأمر يشكل ضربة كبيرة لمعنويات الجيش الروسي، فإن البحرية الروسية لم تلعب حتى الآن دورا كبيرا في الحرب على أوكرانيا.

هل كان للسفينة دور في الصراع القائم؟

ليس واضحا، لكن بعض المحللين يقولون إنها ربما كانت ستساعد في دعم إنزال برمائي روسي محتمل في ميناء أوديسا الأوكراني، وهو ما لم يحدث بعد بسبب مقاومة القوات الأوكرانية.

هل يمكن لروسيا أن تعوض بسهولة قدرات موسكفا؟

لا. رغم أن روسيا تملك سفينتين أخريين من الفئة نفسها، وهما المارشال أوستينوف وفارياج، وتخدمان مع أسطول روسيا الشمالي وأسطول المحيط الهادي على الترتيب.

هل كان موسكفا مزودا بأسلحة فريدة؟

لا، كان مزودا بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض-جو، لكنها لم تكن مجهزة بأحدث جيل من صواريخ كروز من طراز كاليبر أو صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت 5 مرات (هايبرسونيك).

ما حجم الضربة التي وجهها غرق السفينة لكبرياء العسكرية الروسية؟

إنها خسارة مريرة للجيش الروسي لأن السفينة، على الرغم من كونها قديمة، كانت رمزا لأسطول البحر الأسود المتمركز في القرم وللفخر العسكري الروسي.

ويتوقع دبلوماسيون وخبراء غربيون أن يفقد ضباط كبار في أسطول البحر الأسود وظائفهم بسبب غرق السفينة.