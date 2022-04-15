صفقة مروحيات أميركية لنيجيريا بقيمة مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مروحية تقترب قيمتها من مليار دولار إلى نيجيريا بعد أن علقت لجنتان في الكونغرس تنفيذ الصفقة بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة النيجيرية.

وتقدر قيمة 12 مروحية هجومية من طراز "إيه إتش-1 زد" (AH-1Z) وما يرتبط بها من معدات عسكرية بينها أنظمة توجيه ورؤية ليلية وكذلك دعم التدريب، بنحو 997 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن المروحيات تتيح "تجهيز نيجيريا بشكل أفضل لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين".

وكانت لجنتا الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب قد علقتا بيع 12 طائرة مروحية هجومية كوبرا للدولة الأفريقية، لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الخميس أنها اتخذت قرار تنفيذ الصفقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نيجيريا خلال جولته الأولى في أفريقيا جنوب الصحراء إلى القيام بدور أكبر في القارة، مع تشجيعها على أن تكون أكثر شفافية في إدارتها لحقوق الإنسان.

وبدأ العملاق الأفريقي العام الماضي في تلقي طائرات هجومية أرضية أميركية من طراز "سوبر توكانو" (Super Tucano).

وأعطى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الضوء الأخضر لعملية البيع في عام 2017 بعد أن أوقفها سلفه باراك أوباما إثر هجوم نيجيري بالخطأ على مخيم للاجئين أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.