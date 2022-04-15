الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان ردا على زيارة وفد أميركي

قالت الصين إنها أجرت مناورات عسكرية حول تايوان اليوم الجمعة، في وقت يزور فيه وفد يضم 6 من أعضاء الكونغرس الأميركي الجزيرة.

وذكر تلفزيون الصين الرسمي نقلا عن المتحدث باسم الجيش قوله إن الجيش أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر شرق الصين والمنطقة المحيطة بتايوان اليوم.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العملية تأتي "ردا على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة".

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز إن تايوان "بلد له أهمية عالمية" وأمنه له تداعيات على العالم بأسره.

وكان مينينديز ضمن وفد يضم 6 من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية.

وذكرت رئيسة تايوان لأعضاء الوفد الأميركي أن "غزو روسيا لأوكرانيا أثبت أنه لابد للديمقراطيات أن تعزز تحالفاتها، وأننا يمكننا بشكل جماعي أن ندافع عن أنفسنا من التهديدات التي تشكلها الدول السلطوية التي تسعى لزعزعة السلام الإقليمي".

وتنظر الصين إلى تايوان باعتبارها إقليما منشقا عنها، وترفض هذه النوعية من الاتصالات الرسمية بين تايوان والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين.