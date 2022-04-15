الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج ويعتقل طاقمها

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة ضبط "سفينة تحمل وقودا مهربا" في الخليج العربي، واعتقال طاقمها المكون من 7 أفراد.

وأوضح المسؤول في الحرس العقيد غلام حسين حسيني أنه "أثناء تفتيش هذه السفينة تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب".

وشدد حسيني على أن مكافحة تهريب الوقود في الخليج إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة للحرس، مشيرا إلى أنه تم توقيف طاقم السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وقال إنه سيتم تسليم السفينة وطاقمها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، ولم يوضح المسؤول تاريخ احتجاز السفينة ولا البلد المسجلة فيه أو جنسية أفراد طاقمها.

وتأتي هذه العملية بعد موجة مصادرة سفن في الممرات البحرية بالخليج، حيث ينتج ويشحن قسم كبير من نفط العالم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي ضبط سفينة أجنبية تحمل أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب، واعتقال طاقمها المكون من 11 فردا، من دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.