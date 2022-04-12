لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بأنها كانت "صريحة وصعبة ولم تكن ودية".

وخلال جلسة مجلس الأمن، جدد ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في المجلس اتهام القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين دروعا بشرية، واعتبر أن الدول الغربية تشن ما سماها حرب معلومات على بلاده.

في المقابل، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن ما يحدث للنساء والأطفال في أوكرانيا أدى إلى نزوح نصف أطفال البلاد، وحذرت من تأثير الحرب في أوكرانيا على النساء والأطفال.

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا أكملت تعزيزاتها العسكرية استعدادا لهجوم جديد على مناطق دونباس، وأضافت أنها تتوقع أن تبدأ المعارك الفعلية في هذه المناطق في أقرب وقت، وأن القوات الأوكرانية مستعدة لصد هذا الهجوم الجديد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن سلاح الجو دمر مركز قيادة محصنا للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك، كما دمرت عددا من منظومات الصواريخ.

وكشفت الوزارة أنها ستفتح ممرا إنسانيا من ماريوبول إلى القرم أو زاباروجيا عبر بيرديانسك، موضحة أنه تم إجلاء أكثر 17 ألف شخص من لوغانسك ودونيتسك وماريوبول والمناطق الخطرة في أوكرانيا دون مشاركة سلطات كييف.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ48 من هذه الحرب:

منذ 4 دقائق

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

– يجب أن تدفع روسيا ثمنا باهظا لغزوها بلادنا وذلك لوقف زحفها نحو أوروبا.

– على أوروبا أن تراجع علاقاتها مع روسيا خاصة في مجال الطاقة بعد الحرب على بلادنا.

– عدم توحيد موقف دول أوروبا كان يؤدي دائما إلى آثار خطيرة ومدمرة.

– يجب أن يقبل الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا للانضمام للاتحاد.

منذ 12 دقيقة

المفوضية الأوروبية: بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا تستأنف أعمالها من العاصمة كييف.

منذ 18 دقيقة

رئيس الوزراء التشيكي: نواجه أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب على أوكرانيا.

منذ 21 دقيقة

هيئة الاتصالات الأوكرانية: نحذر من هجوم إلكتروني واسع النطاق على قطاع الطاقة في أوكرانيا.

منذ 34 دقيقة

انفصاليو دونيتسك:

– القوات الأوكرانية أطلقت أمس نحو 200 قذيفة وصاروخ باتجاه سبع مناطق في دونيتسك.

– مقتل مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء القصف الأوكراني أمس على مناطق في دونيتسك.

– القصف الأوكراني على المناطق السكنية تسبب بتدمير أنبوب لنقل الغاز في حي غربي دونيتسك.

– القصف الأوكراني على بلدة ياسينوفاتايا تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 1300 مدني.

منذ 38 دقيقة

السفارة الأميركية في كييف: جرائم الحرب والفظائع واسعة النطاق في أوكرانيا تقع على عاتق الرئيس الروسي.

منذ 54 دقيقة

إدارة لوغانسك العسكرية: قتيل و3 جرحى بقصف روسي على المقاطعة تسبب أيضا في تدمير 12 منزلا.

منذ 56 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا صدت 6 هجمات روسية في لوغانسك ودونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

منذ ساعة

رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو:

– الحلف سيستمر في توفير كل الدعم الممكن لضمان بقاء أوكرانيا.

– الحلف ينتهج سياسة الباب المفتوح وعدم استبعاد أي عضو جديد.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

– قواتنا دمرت 443 طائرة مسيرة و2139 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

– أحبطنا محاولة هروب للقوميين الأوكرانيين من ماريوبول بضربات جوية ومدفعية.

– سلاحنا الجوي استهدف 32 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الأخيرة.

– قواتنا أحبطت محاولة هروب 100جندي أوكراني من مصنع إيليتش بماريوبول.

منذ ساعة

وكالة الطيران الروسية: تمديد تقييد حركة الطيران وإغلاق مطارات جنوب وجنوب غرب روسيا لغاية 19 أبريل/نيسان.

منذ ساعتين

هيئة أركان الجيش الأوكراني: مقتل حوالي 19600 جندي روسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

منذ ساعتين

وزير القوات المسلحة البريطاني: الغرب لديه كل خيارات الرد إذا تم استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

الاستخبارات العسكرية البريطانية:

– القتال في شرق أوكرانيا سيتصاعد خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة.

– القوات الروسية تواصل استقدام قواتها من بيلاروسيا لتعزيز مواقعها شرق أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

أسوشيتد برس: المسؤولون الأميركيون يتحدثون عن مؤشرات جديدة لاستعداد الجيش الروسي شن هجوم كبير في دونباس الشرقية.

منذ 4 ساعات

أسوشيتد برس عن عمدة ماريوبول: القوات الروسية أحضرت محارق جثث متنقلة لإحراق جثث الضحايا في المدينة.





منذ 7 ساعات

وزير خارجية الهند: مشتريات الطاقة الأوروبية من روسيا تفوق كثيرا مشتريات الهند.

منذ 8 ساعات

وزير الخارجية الأميركي: