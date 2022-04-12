الخارجية الإيرانية تستدعي المبعوث الأفغاني بطهران احتجاجا على هجمات ضد سفارتها وقنصليتها بأفغانستان

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء المبعوث الأفغاني لدى طهران، احتجاجا على هجمات نفذت أمس ضد سفارة طهران بالعاصمة كابل وقنصليتها في هيرات (غرب).

وذكرت وسائل إعلام أفغانية بينها وكالة "خاما" الخاصة، أن الخارجية الإيرانية طالبت مسؤولي حركة طالبان بتوفير الأمن الكامل للبعثات، معلنة عن توقف الخدمات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية عن العمل حتى إشعار آخر.

واندلعت احتجاجات أمام السفارة والقنصلية الإيرانية في كابل وهيرات احتجاجا على "سوء المعاملة" التي يتلقاها اللاجئون الأفغان في إيران سواء من عناصر الشرطة أو الشعب.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور قيام المحتجين الأفغان برشق المقار الدبلوماسية الإيرانية بالحجارة وحرق أبوابها، إضافة إلى إشعال الإطارات في الشوارع.

من جهته، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس الاثنين، على الاحتجاجات قائلا "الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عن ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان".

وأول أمس الأحد، استدعى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، السفير الإيراني لدى كابل بهادر أمينيان، لبحث قضية اللاجئين الأفغان في إيران.

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن عدد الأفغان في إيران قفز إلى 5 ملايين من نحو 4 ملايين قبل تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس الماضي.

تعذيب

وخلال الأسابيع الأخيرة، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يقول مروجوها إنها تُظهر لاجئين أفغانا يتعرضون للتعذيب في إيران، ما أثار غضب العديد من الأفغان، فيما نفت إيران هذه الاتهامات.

وكانت السفارة الإيرانية في كابل أكدت أول أمس أن مقاطع الفيديو "لا أساس لها من الصحة وزائفة"، وأن نشرها يهدف إلى تقويض العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشارت السفارة أيضا إلى أن حرس الحدود لديهم سلطة منع أي أجنبي من دخول إيران بشكل غير قانوني.