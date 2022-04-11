لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن خطط روسيا القادمة تدميرُ مناطق أخرى من الدولة، والهجوم على دول أخرى مجاورة، مؤكدا أن بلاده تحملت عناء حرب أعدت لها روسيا لمدة 10 سنوات.

في المقابل، قال الكرملين -تعقيبا على مساعي ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)- إن توسيع الحلف لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا، ولم يحقق مزيدا من الأمن في القارة الأوروبية.

وينتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو، كما يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء لقاء افتراضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يبحث خلاله تطورات الحرب في أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ47 من هذه الحرب:

منذ 15 دقيقة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية:

ستفوز أوكرانيا في الحرب وستكون هناك هزيمة دائمة لبوتين وللكرملين.

تعيين روسيا لجنرال جديد لا يخفي حقيقة تكبدها هزيمة استراتيجية في أوكرانيا.

منذ 29 دقيقة

المستشار النمساوي:

قد لايكون للاجتماع مع الرئيس بوتين وقع فوري ولكن لايمكننا الجلوس والانتظار.

قلت بصراحة للرئيس بوتين إننا لا نتشارك الرأي بشأن العدوان على أوكرانيا.

لم تكن زيارتي إلى موسكو ودية وقد ناقشنا مسألة المقابر الجماعية في بوتشا.

أوضحت للرئيس بوتين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وعدم تكرارها.

يجب أن يكون التحقيق بشأن جرائم الحرب دوليا وفعالا من أجل ملاحقة مرتكبيها.

كانت هناك محاولات لدخول كييف لكن القوات لم تكن كافية والآن هناك أهداف أخرى لروسيا.

من الواضح أن صيغة إسطنبول هي الصيغة الوحيدة من أجل السلام.

منذ 53 دقيقة

رئيس الوزراء الكندي عبر تويتر: فرضنا عقوبات على ٣٣ كيانا في قطاع الدفاع الروسي.

منذ 59 دقيقة

نائب المندوب الروسي:

عمليتنا العسكرية الخاصة ضرورية ليس فقط لأمن روسيا بل ولمستقبل أوكرانيا وأمن جيرانها.

الأوكرانيون والغربيون يزيفون مقاطع فيديو وفقا لتقاليد الخوذ البيضاء السورية البريطانية.

جهود الغرب تتماشى تماما مع منطق حرب المعلومات الموجهة ضد روسيا.

هناك نية واضحة لتصوير الجنود الروس بأنهم مغتصبون ويستمتعون بتعذيب الآخرين.

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية متمسكة بخطط السيطرة الكاملة على دونيتسك و لوغانسك.

القوات الروسية تواصل شن هجماتها في بعض المناطق السكنية بمدينة ماريوبول.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الروسية: سنفتح ممرا إنسانيا من ماريوبول إلى القرم أو زابوروجيا عبر بيرديانسك.

منذ ساعة

وكالة أنباء نوفوستي: موسكو تقول إن أوكرانيا تستعد لاستفزازات جديدة ضد روسيا بمساعدة القوات الخاصة البريطانية.

منذ ساعتين

المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:

استراتيجية التخفيف من الاعتماد على الطاقة الروسية ستتطلب بعض الوقت.

ما يحصل يجعلنا أكثر تصميما على مواصلة دعم أوكرانيا إنسانيا وعسكريا.

الجيش الروسي تخلى عن احتلال كييف ويعيد الآن تموضعه في الجنوب والشرق.

روسيا تسبب الجوع في العالم من خلال منعها تصدير القمح وتدمير مخازن الحبوب.

منذ ساعتين

المستشارية النمساوية:

المستشار أبلغ بوتين بأن المسؤولين عن جرائم الحرب في بوتشا سيتحملون المسؤولية.

المستشارية النمساوية: العقوبات ستبقى وسيجري تشديدها طالما أن الناس يموتون في أوكرانيا.

منذ ساعتين

رويترز عن بيان للمستشار النمساوي: اللقاء مع بوتين لم يكن وديا.

منذ ساعتين

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن:

النساء في أوكرانيا يتعرضن بشكل متزايد للعنف بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

بعض الفتيات يقمن بقص شعرهن على أمل تجنب الاغتصاب من قبل القوات الروسية.

90 بالمئة من اللاجئين الأوكران هم من النساء والأطفال.

منذ ساعتين

مجلس الأمن الدولي يناقش تأثيرات الحرب في أوكرانيا على النساء والأطفال.

المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة:

أدعو المجلس ألا يدخر وسعا من أجل إحلال السلام.

أدعو البلدان كافة لزيادة مساعيها للتصدي للاتجار بالبشر.

منذ 3 ساعات

وزير الدفاع الأميركي: الغزو الروسي لأوكرانيا والدمار الذي أحدثه محاولة صارخة لتقويض النظام الدولي.

منذ 3 ساعات

السفير الروسي لدى بولندا: سلطات وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية.

منذ 4 ساعات

الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و 6 موظفين إداريين بسفارة موسكو.

منذ 5 ساعات

الخارجية الكندية: فرض عقوبات جديدة على 33 شركة روسية في قطاع الدفاع.

منذ 5 ساعات

وزير الخارجية الروسي:

لا توقف للعمليات العسكرية في أوكرانيا قبل الجولة المقبلة من المحادثات.

الجانب الأوكراني سيواصل الاستفزازات ضد روسيا، وموسكو سترد عليه بالحقائق.

لا توجد أسباب تمنع استمرار المحادثات مع أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة على العالم.

منذ 5 ساعات

وزير الخارجية النمساوي: الرئيس الروسي خسر الحرب أخلاقيا.

المفوضية الأوروبية: إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية بسبب عدم تلبيتها معايير السلامة الدولية.

منذ 7 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية عن البحرية الأوكرانية: نستعد للمعركة الأخيرة في ماريوبول.

نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة كامينكا، خط تحصين القوات الأوكرانية في إيزيوم، شرقي أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الكرملين تعقيبا على مساعي ضم السويد وفنلندا إلى الناتو: توسيع حلف شمال الأطلسي لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا، ولم يحقق مزيدا من الأمن في القارة الأوروبية.

الكرملين:

مباحثات الرئيس الروسي ومستشار النمسا في موسكو ستكون مغلقة وستتناول أوكرانيا وقضايا الطاقة.

لدى روسيا القدرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

منذ 8 ساعات

زعيم انفصاليي دونيتسك: سنكثف عملياتنا لتحرير الإقليم.





منذ 9 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

أوكرانيا تحملت عناء حرب أعدت لها روسيا لمدة 10 سنوات.

القوات الروسية دمرت أوكرانيا وقامت بأعمال نهب وسلب واغتصاب.

روسيا تريد من هذه الحرب إخضاع أوكرانيا ثم الهجوم على دول مجاورة لنا.

خطط روسيا القادمة تدمير مناطق أخرى من الدولة، والهجوم على دول أخرى مجاورة.

القوات الروسية دمرت أكثر من 900 جامعة وأكثر من 300 مستودع أدوية منذ بدء حربها علينا.

روسيا تستهدف أماكن تمركز المدنيين في سائر أنحاء البلاد.

يجب على العقل أن ينتصر في هذه المعركة وعلينا إرغام روسيا على البحث عن السلام.

منذ 9 ساعات

وزيرة الخارجية الألمانية:

أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة وخصوصا الأسلحة الثقيلة.

هناك مؤشرات على وقوع جرائم حرب في أوكرانيا، وينبغي توفير الأدلة.

منذ 9 ساعات

هيئة الطوارئ في خاركيف: مقتل 6 مدنيين خلال 24 ساعة في المدينة نتيجة القصف الروسي.

منذ 9 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: افتتاح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق متعددة بينها ماريوبول.

هيئة الطوارئ في خاركيف: مقتل 6 مدنيين خلال 24 ساعة في المدينة نتيجة القصف الروسي.





منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

تدمير منظومة "إس-300" (S-300) على مشارف دنيبروبتروفسك أرسلتها دولة أوروبية لأوكرانيا.

إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سوخوي-25" (Sukhoi-25) بالقرب من مدينة إيزيوم.

استهدفنا 78 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-24" (Mi-24) في خيرسون.

منذ 10 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني: موسكو تحشد كل جهودها لتقويض إمدادات الأسلحة لبلادنا.

منذ 10 ساعات

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم سبل تعزيز المساعدات للشعب الأوكراني.

موضوع العقوبات على روسيا سيبقى مطروحا بشكل دائم على الطاولة.

المعارك ستتصاعد وتيرتها في إقليم دونباس خلال الأيام المقبلة.

منذ 10 ساعات

المدعي العام الأوكراني: مقتل 183 طفلا وتضرر 938 مؤسسة تعليمية منها 87 دمرت بالكامل منذ بدء الحرب.





منذ 10 ساعات

تاس عن انفصاليي دونيتسك: قواتنا سيطرت على ميناء ماريوبول بنسبة 80%.

منذ 11 ساعة

الاستخبارات البريطانية:

الاستخدام الروسي لقنابل فوسفورية في دونيتسك يزيد من احتمال استخدامها في ماريوبول.

القوات الأوكرانية صدت العديد من الهجمات الروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ 16 ساعة

نقلت صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن روسيا ارتكبت "خطأ إستراتيجيا فادحا" جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف.

منذ 18 ساعة

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن سلسلة انفجارات قوية سُمع دويها في مدينتي خاركيف في الشمال الشرقي، وميكولايف القريبة من البحر الأسود في الجزء الجنوبي من البلاد.