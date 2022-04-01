حكومة جديدة في موريتانيا تضم 4 نساء

أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 25 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء محمد ولد بلال.

وحسب مرسوم رئاسي تلاه ليل الخميس الأمين العام للرئاسة الوزير يحيى ولد أحمد الوقف أمام الصحفيين، فقد غادر الحكومة 15 وزيرا من أبرزهم وزراء الخارجية والمالية والتعليم العالي والصحة.

واحتفظ 10 وزراء في الحكومة المستقيلة بحقائب في التشكيلة الجديدة من بينهم وزيرا العدل والدفاع ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق الذي تولى وزارة الخارجية، وضمّت الحكومة الجديدة 4 سيدات.

ويأتي إعلان الحكومة الجديدة بعد يومين من استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيسها المهندس محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد دعوة الرئيس الوزراء غير القادرين على أداء المهام المنوطة بهم إلى مغادرة الحكومة.

وأمس الخميس، انتقد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أداء الحكومة، ودعاها إلى "التحلي بالمسؤولية والحرص على أداء الواجب".

وشّكل ولد بلال حكومته المستقيلة في التاسع من أغسطس/آب 2020، خلفا لإسماعيل ولد الشيخ سيديا.