تطبق على 16 مليون شخص.. مرحلة إغلاق ثانية بسبب كورونا في شنغهاي الصينية

دخلت المرحلة الثانية من الإغلاق، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة شنغهاي الصينية، حيز التنفيذ على 16 مليون شخص إضافي من سكان الجزء الغربي من هذه المدينة الساحلية.

وتم تمديد حظر التجول الساري بالفعل في المقاطعات الشرقية والجنوبية من المدينة التي يقطنها 26 مليون شخص، ليشمل المقاطعات الغربية اليوم الجمعة.

وحتى يوم الاثنين، سيسمح فقط للسكان بمغادرة منازلهم من أجل إجراء فحص "كوفيد-19".

ومع وصول المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، شهدت الصين أسوأ موجة من العدوى منذ بداية الجائحة قبل عامين.

وعلى الرغم من أن الأعداد منخفضة بالمقارنة مع الأعداد دوليا، فإن الحكومة تتبع إستراتيجية "صفر-كوفيد" والتي يجري اختبارها في مواجهة النوع الفرعي (بي إيه 2) من المتحور أوميكرون.

وقد نجحت السلطات حتى الآن في مكافحة حالات تفشٍ طفيفة من خلال حظر التجول، وإجراء الفحوصات الجماعية وفرض الحجر الصحي.

وتعد شنغهاي ومقاطعة جيلين شمال شرق الصين حاليا أكثر المناطق تضررا.

وأفادت لجنة الصحة في بكين اليوم أنه تم تسجيل 358 إصابة جديدة الخميس في المدينة الساحلية، بينما تم إحصاء 4144 حالة أخرى من دون أعراض.