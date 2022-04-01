الأمم المتحدة تتلقى تعهدات بـ 2.44 مليار دولار لصالح أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أنها تلقت تعهدات مالية بـ 2.44 مليار دولار من المانحين الدوليين لصالح تقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان ودول مجاورة خلال العام الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدرته جويس مسويا الأمينة العامة المساعدة للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في ختام المؤتمر الدولي للمانحين الذي نظمته حكومات قطر وألمانيا وبريطانيا وإيرلندا، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأممية، في بيان، إن 41 مانحًا تعهدوا بتقديم أكثر من 2.44 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في أفغانستان والبلدان المجاورة.

بداية المؤتمر الذي عقد عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الدول المانحة تقديم تمويل عاجل ومرن وغير مشروط لأفغانستان، محذرا من الحالة الإنسانية المتردية فيها.

وقال غوتيريش إن النداء لتمويل أفغانستان في يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 4.4 مليارات دولار "لكن حتى الآن تم التمويل بنحو 13% من المبلغ المطلوب".

وأضاف أن 95% من الأفغان لا يجدون قوت يومهم، مضيفا أنه بسبب تنامي الفقر يضطر السكان إلى بيع أطفالهم أو أجزاء بشرية لإطعام أسرهم.

وقد دعت عدة دول، بما في ذلك الصين وروسيا، إلى تطبيع العمل مع النظام المصرفي في أفغانستان، والإفراج عن احتياطات بنكها المركزي.

منتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة المرحلة الأخيرة من انسحاب عسكري أميركي التي اكتملت نهاية الشهر ذاته.