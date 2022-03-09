لوبوان: النووي الإيراني.. وفجأة قلبت روسيا الطاولة

قالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن موسكو التي ظلت حليفة الغرب ضد إيران رغم دخولها في أخطر أزمة معه منذ نهاية الحرب الباردة بسبب غزوها أوكرانيا قلبت الطاولة فجأة لتطالب الآن بضمانات بأن العقوبات الأميركية لن تعرقل تعاونها المستقبلي مع طهران.

وأوضح أرمين عريفي -في تقريره للمجلة- أن الدبلوماسيين الغربيين والروس ظلّوا متحدين في فيينا لإيجاد حل للقضية النووية الإيرانية الشائكة، حتى اتفق ممثلو القوى العظمى (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة) بعد شهور من المفاوضات المكثفة عمليا مع ممثلي إيران على نص يحدّ كثيرا من أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية، مقابل رفع جزء من العقوبات الأميركية الخانقة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف أنه على الرغم من اندلاع الحرب في أوكرانيا، استمر المفاوضون الروس والأوروبيون والأميركيون والصينيون في جبهة مشتركة لحل نقاط الخلاف الأخيرة التي تسمح بعودة واشنطن وطهران إلى إطار الاتفاق النووي الأول الموقع في يوليو/تموز 2015، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة من جانب واحد وتستأنف إيران برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

ولكن الأزمة في أوكرانيا تجاوزت القضية النووية الإيرانية أخيرا -كما يقول الكاتب- وعندما بدا أن اتفاقا يوشك أن يوقّع في النمسا أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على نحو غير متوقع -في مؤتمر صحفي من موسكو- أن "هناك مشكلة من الجانب الروسي"، موضحا "لقد طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والفني العسكري الحر والكامل مع إيران".





ابتزاز

وأشار الكاتب إلى أن روسيا التي فرض عليها الغرب عقوبات غير مسبوقة ردا على غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاعها المالي والمصرفي لإلحاق خسائر فادحة باقتصادها وعزله عن بقية العالم لإجبارها على تغيير موقفها تسعى بهذه الخطوة إلى تخفيف الخناق حول مواردها المالية، إدراكا منها لدورها الرئيس في محادثات فيينا، كحليف لطهران وبكين، وكدولة مستفيدة محتملة من فائض مخزون اليورانيوم الإيراني.

ويوضح أندري كورتونوف، المدير العام والعضو لمركز الفكر الدولي الروسي، أن سيرغي لافروف يريد أن يضمن أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على تعاون بلاده مع إيران، وهو لذلك يطلب من الولايات المتحدة أكبر عدد ممكن من الاستثناءات من هذه الإجراءات.

وقد تسبّب طلب موسكو في اللحظة الأخيرة في دهشة شركاء روسيا الغربيين الذين كانت تجمعها بهم الرغبة في منع إيران من الحصول على القنبلة الذرية، بخاصة أن الدبلوماسيين يتجنبون عادة الخلط بين الملفات، وإلا فإن الأمر كما أشار مسؤول فرنسي في الإليزيه "يتعلق بالابتزاز وليس بالدبلوماسية"، مضيفا "لقد عملنا حتى الآن في فيينا بشكل جيد مع روسيا، وندعوها إلى تحمل جميع مسؤولياتها كضامن لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم التصرف وفقا لمصلحتنا المشتركة في إنهاء هذه المفاوضات".





خارج الموضوع

أما الولايات المتحدة فقد عدّت الطلب الروسي "خارج الموضوع"، وقال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن -في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS)- إن "العقوبات التي تم تبنّيها ضد روسيا ليست لها علاقة بالاتفاق النووي الإيراني؛ إنهما أمران مختلفان تماما"، وأضاف أن "من مصلحة روسيا عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي أو عدم امتلاكها القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة، وذلك بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".

غير أنه لم يتضح بعد -حسب الكاتب- إذا كان سيبقى الأمر مجرد مناورة تكتيكية روسية، بهدف الحصول على بعض التنازلات الاقتصادية من واشنطن، أم إنه تغيير في الإستراتيجية يهدف ببساطة إلى وقف توقيع الاتفاق النووي الإيراني إذا لم تتحقق شروط موسكو. وفي ذلك يقول علي فايز مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية إنه "من الصعب في هذه المرحلة فهم ما يريده لافروف".

ويوضح فايز أن الولايات المتحدة يمكنها بسهولة إصدار إعفاءات لطمأنة موسكو إذا كانت تريد ضمان عدم منعها من الوفاء بنهاية صفقة خطة العمل الشاملة المشتركة، أما "إذا كانت تريد الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة لكسر جدار العقوبات الأميركية المتعلقة بأوكرانيا، فسيكون من المستحيل إرضاؤها".

وحتى إيران، حليفة موسكو، أصابتها الدهشة من الطلب الروسي الذي جاء في وقت كان فيه الناس فرحين بقرب التوصل إلى اتفاق يسمح بالرفع التدريجي للعقوبات -كما يختتم الكاتب- ولكنها عبرت عن ذلك بأسلوب دبلوماسي، وردّ المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بأنه "علم بتصريحات لافروف في وسائل الإعلام"، وينتظر "الحصول على التفاصيل من القناة الدبلوماسية".