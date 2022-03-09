الحرب على أوكرانيا.. هل تعيق هذه الظاهرة الطبيعية تقدم القوات الروسية؟

يبدو أن سيناريو الحرب الخاطفة قد استُبعد نهائيًّا مع استمرار مقاومة الأوكرانيين للهجوم الروسي بأفضل ما يمكنهم، ولكن ماذا لو أن الطقس كذلك كان في مصلحة أوكرانيا؟

سؤال طرحه الصحفي هيوغ مايو في بداية تقرير له بصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية حذر فيه من أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تجد نفسها بسرعة في مواجهة ظاهرة طبيعية هي "راسبوتيتسا".

يقول الكاتب إن هذه الظاهرة التي عادة ما تحدث إثر ذوبان الجليد تحوّل الأراضي إلى بحر من الوحل، مشيرا إلى أن ذلك يكون في الغالب في منتصف شهر مارس/آذار في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، منوها بأن "قوة الدفاع" الألمانية (الفيرماخت) والجيش الأحمر السوفياتي قد اصطدما بذلك بالفعل بين عامي 1941 و1944، أي في الحرب العالمية الثانية.

و"راسبوتيتسا" التي غالبا ما تترجم بعبارة "موسم الطرق السيئة" تعني الفترة من العام التي يتحوّل فيها جزء كبير من الأرض المسطحة إلى بحر حقيقي من الطين تحت تأثير ذوبان الجليد، وعادة ما تستمر بين شهرين إلى 3 أشهر.

أما عن كيفية تتمددها، فإن الصحيفة تقول إنها في الجنوب من شبه جزيرة القرم، وتتقدم شمالًا إلى أهوار بريبيات التي تمتد من بيلاروسيا إلى كييف.

وينقل هنا المؤرخ العسكري سيدريك ماس قوله عنها "لقد شكلت دائمًا كتلة جليدية واقية لروسيا في هذا الوقت من العام في مواجهة الغزاة".





وهنا يقول مايو إن هذه الظاهرة ربما تنقلب هذه المرة ضد قوات الكرملين بسبب تأثيرها القوي على الجيوش ومركباتها وآلياتها، مشيرا إلى أن الصور أظهرت منذ بداية الحملة العسكرية الروسية الحالية دبابات وعربات مصفحة وشاحنات نقل تتعثر في الحقول أو على جانب الطرقات رغم أن "راسبوتيتسا" الحقيقية لم تبدأ بعد.

ويؤكد سيدريك ماس أن هذا الموسم يحوّل كل شيء إلى أرضية إسفنجية، و"كلما تحركت أكثر زاد ثقل وزنك، ومن ثم زاد غرقك في الوحل، وتغدو الطرق غير سالكة"، وفضلا عن ذلك، فإن "راسبوتيتسا" تتسبب أيضًا في الارتفاع غير المتناسب للأنهار، لا سيما نهر الدنيبر في أوكرانيا.

ويضيف الكاتب أن مستوى الأنهار في هذه الفترة يمكن يرتفع من 8 أمتار إلى 12 مترًا، وذلك يعني أن عرضها يمكن أن يتضاعف من 5 إلى 10 أمتار، حسب جان لوبيز المتخصص في التاريخ العسكري الروسي.

ولهذا فإن الجغرافيا ستلحق الضرر بالمهاجم "الذي يحتاج إلى مزيد من تحريك قواته الآلية بعيدًا عن المسارات العادية" وفقًا لسيدريك ماس، و"بدرجة أقل يمكن أن يشكل أيضًا بعض الصعوبات أمام أي هجمات مضادة أوكرانية".

ويسرد الكاتب بعض المعارك التاريخية التي كان لهذه الظاهرة دور كبير فيها، وبالذات في الحرب العالمية الثانية وحملة نابليون ضد روسيا.

غير أن المؤرخ جان لوبيز يدعو لتوخي الحذر عند الحديث عن تأثير هذه الظاهرة على مجريات الحرب الحالية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "راسبوتيتسا" لها تأثير في الريف، لكن القوات الروسية احتشدت بأعداد كبيرة حول المدن الأوكرانية الكبرى مثل كييف أو خاركيف أو ماريوبول.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المؤرخ أن "هذه الظاهرة أصبحت الآن معروفة تمامًا بين سكان أوروبا الشرقية"، ولا بد، حسب رأيه، أن يكون بوتين قد توقع ذلك قبل شن هجومه، وإذا كان من الممكن أن يؤدي ذوبان الجليد إلى إبطاء تقدم جزء من القوات الروسية، فمن المستبعد أن يغير مسار الحرب، وفقا للكاتب.