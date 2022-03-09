تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. واشنطن ترسل باتريوت لبولندا وصور أقمار صناعية تظهر تحرك القافلة الروسية تجاه كييف

رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اقتراحا لبولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا. وقالت إن هذا القرار يخص حكومة وارسو، فيما أعلنت القيادة الأميركية بأوروبا عن إرسال بطاريات باتريوت إلى بولندا لأغراض دفاعية، وفي الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية تقدم القافلة الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان أن واشطن ستواصل التشاور مع حلفائها وشركائها بشأن استمرار تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف أن اقتراح بولندا يظهر بعض التعقيدات اللوجستية التي تطرحها هذه المسألة، ولايمكن الدفاع عنه.

واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا وتحليقها في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثير مخاوف جدية للحلف بأكمله.

وأكد كيربي أنه ببساطة ليس من الواضح للإدراة الأميركية ما إذا كان هناك من منطق جوهري لذلك.

لكن القيادة الأميركية في أوروبا أعلنت عن إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا لأغراض دفاعية.

منشآت نووية

في الأثناء قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن بلادها قلقة من إمكانية سعي القوات الروسية للسيطرة على منشآت أبحاث نووية في أوكرانيا.

وأضافت نولاند في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن واشنطن تعمل مع الأوكرانيين للحيلولة دون وقوع مواد الأبحاث البيولوجية في أيدي القوات الروسية.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن قرار بولندا وضع مقاتلاتها روسية الصنع تحت تصرف بلادها تمهيدا لتقديمها لأوكرانيا جاء دون تنسيق مسبق.

وأضافت نولاند في كلمة لها خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن واشنطن ستبحث في كيفية سد فراغ احتياجات وارسو من تلك الطائرات، مشيرة إلى أن بلادها تدرس أيضا نشر بطاريات صواريخ باتريوت في بولندا.

وأوضحت أن واشنطن تريد من بكين استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا أو على الأقل للمساعدة في تشغيل الممرات الإنسانية.

تقييم استخباراتي

وقدّم مدراء وكالات الاستخبارات الأميركية صورة قاتمة عن الأسابيع المقبلة في أوكرانيا، وحذروا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصعد من عملياته العسكرية.

وأكدت مديرة الاستخبارات القومية الأميركية أفريل هاينز، خلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي على صعوبة احتفاظ موسكو بالأراضي الأوكرانية وتثبيت نظام مستقر ومؤيد لها في كييف.





وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الرابع عشر من هذه الحرب:

منذ 25 دقيقة

الدفاع الروسية:

لدينا مستندات تؤكد تخطيط نظام كييف لهجوم على دونباس هذا الشهر.

عملية الجيش الروسي منعت هجوما واسعا للقوات الأوكرانية على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

الخارجية الروسية:

المعلومات بشأن وجود معامل بيولوجية أميركية في أوكرانيا تهديد مباشر لروسيا.

لو لم يتم إيقاف أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لأصبح تطويرها خارج السيطرة.

منذ ساعة

سلطات سومي الأوكرانية: استمرار إجلاء سكان المدينة عبر الممر الإنساني اليوم من 9 صباحا حتى 9 مساء.

انفصاليو لوغانيسك: القصف الأوكراني لأراضينا أسفر عن أضرار في عدد من المباني منها 3 سكنية.

تحرك القافلة الروسية تجاه كييف

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة نشرتها شركة ماكسار المتخصصة نشاط عسكريا روسيا مستمرا في منطقة كييف والمناطق المجاورة لها.

كما أظهرت الأضرار التي خلفتها الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف للمنطقة.

وأظهرت الصور الملتقطة صباح اليوم القافلة الروسية تتجه الى الشمال الشرقي والجنوب الغربي من مطار أنتونوف أو مطار هستوميل.

منذ ساعة

إدارة اتصالات خاركيف: القوات الروسية تقصف محطات الطاقة والمباني السكنية في المدينة.

وزارة الدفاع الأوكرانية:

تواصل التعبئة الروسية تحت غطاء معسكرات التدريب في أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس.

استمرار الأعمال العدائية من القوات الروسية في منطقتي بوليسيا وفولين وعلى طول الحدود.

القوات الروسية تخفي الأسلحة والمعدات العسكرية بين المباني السكنية في تشيرنيهيف.

منذ ساعتين

محطة زابوروجيا بيد الروس

ذكر الحرس الوطني الروسي أن أفراد الحرس الوطني الأوكرانيين الذين يتولون حراسة محطة زابوروجيا النووية سلموا سلاحهم، بموجب اتفاق مع القوات الروسية تعهدوا خلاله بالانحساب مقابل عدم حمل السلاح ضد القوات الروسية.

وأكد الحرس الوطني الروسي أنه أصبح يسيطر على محطة زابوروجيا بالكامل بعد انسحاب الحرس الوطني الأوكراني.

منذ 3 ساعات

محادثات الأميركيين مع فنزويلا

نقلت رويترز عن مصدرين أن المسؤولين الأميركيين طالبوا فنزويلا بتوريد جزء على الأقل من صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة كشرط لتخفيف العقوبات على كراكاس.

وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن أولويتهم هي تأمين الإمدادات للولايات المتحدة النفطية وأن أي تخفيف للعقوبات الأميركية سيكون مشروطا بتصدير فنزويلا نفطها مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وحسب المصادر أيضا فإن محادثات الأميركيين مع فنزويلا أحرزت تقدما طفيفا مع بحث واشنطن خيارات لإقناع مادورو بالابتعاد عن تحالفه مع بوتين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن فرض حظر شامل على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ومنتجات الطاقة الروسية وحظر الاستثمار الأميركي في قطاع الطاقة الروسي.

وفي خطاب ألقاه الليلة الماضية قال بايدن إن القرار يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس وإنه اتخذه بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والعالم.

على صعيد متصل، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لن يحذو حذو الولايات المتحدة في فرض حظر على استيراد الطاقة من روسيا.





منذ 3 ساعات

بيان للبيت الأبيض يقول إن كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستتوجه إلى وارسو بعد ساعات.

منذ 4 ساعات

"سي إن إن" (CNN) عن مصادر:البيت الأبيض نقل للكونغرس مخاوفه بشأن مشروع قانون لتعليق التجارة مع روسيا وبيلاروسيا.

منذ 5 ساعات

سي إن إن عن مصادر: مجلس النواب سيبحث اليوم مشروع قانون ضد روسيا لمراجعة وضعها في منظمة التجارة العالمية.

منذ 6 ساعات

كشفت "فوكس نيوز" عن القيادة الأوروبية بالجيش الأميركي أن واشنطن سترسل بطاريتي صواريخ باتريوت أرض جو إلى بولندا، وذلك تحسبا لأي تهديد يواجه القوات الأميركية أو الحلفاء.

Pentagon: U.S. sending two Patriot surface-to-air missile batteries Poland amid Russia tensions — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 8, 2022

منذ 6 ساعات

وزارة العدل الأميركية: اتهام شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والروسية بالعمل بشكل غير قانوني لصالح روسيا.

منذ 6 ساعات

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: الجيش الأميركي سحب مكونات حساسة من صواريخ ستينغر قبل تسليمها لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: إدارة بايدن نقلت أسلحة أميركية من دول البلطيق لأوكرانيا مطلع فبراير/شباط الماضي.

منذ 6 ساعات

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: الجيش الأميركي رفض خريف 2021 طلب مشرعين إرسال صواريخ ستينغر لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: سبب تأخر إرسال صواريخ ستنغر لأوكرانيا هو احتواؤها على أجزاء تعتبر سرية.

منذ 7 ساعات

بوليتيكو عن مسؤول أميركي: وزارة الدفاع كانت ضد إرسال بولندا طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

المتحدث باسم البنتاغون: اقتراح بولندا بنقل مقاتلات إلى أوكرانيا يثير مخاوف حقيقية لكل أعضاء الناتو.

منذ 7 ساعات

المتحدث باسم البنتاغون: لا نعتقد أن اقتراح بولندا بنقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا يمكن دعمه.

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زيلنسكي: الممرات الإنسانية في المدن الأوكرانية ستعمل رغم كل الصعوبات.

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الرئيس الأوكراني: الغرب يجهز ملف دعم إعادة إعمار أوكرانيا وننتظر قرارات قاسية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.





منذ 9 ساعات

نولاند: يجب النظر في مطلب إدراج روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب في ظل الأعمال الوحشية المرتكبة يوميا.

منذ 9 ساعات

فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأميركي: أعتقد أن خط أنابيب نوردستريم 2 مشروع ميت ومجرد كتلة من المعدن في قاع البحر، ولن يعود للعمل أبدا.

منذ 9 ساعات

نولاند: نريد من الصين استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء هذه الحرب، وعلى الأقل للمساعدة في تشغيل الممرات الإنسانية.

منذ 9 ساعات

نولاند: هناك تباين في المواقف بين الحلفاء وداخل الإدارة الأميركية نفسها، حول تزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

منذ 9 ساعات

وزير الدولة البريطاني لشؤون النقل: يمكن للحكومة مصادرة أي طائرة روسية تدخل الأجواء البريطانية.

منذ 9 ساعات

نولاند: نهاية هذا الصراع بالنسبة للولايات المتحدة هي بالهزيمة الإستراتيجية للرئيس بوتين.

منذ 9 ساعات

نولاند: نعمل مع شركائنا الأوكرانيين لمنع وقوع أبحاثهم البيولوجية في أيدي القوات الروسية، ونقول للمسؤولين الصينيين إن هناك فرصة للقيادة في هذه الأزمة وإن عليهم اقتناصها.