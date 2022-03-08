تطورات الحرب على أوكرانيا اليوم.. زيلينسكي يكشف مطلبه الأبرز من بايدن وقرار أميركي منتظر يكبد روسيا خسائر كبيرة

بدأ اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من مدينة سومي القريبة من الحدود الأوكرانية مع روسيا، في حين تعثر الإجلاء من مدينة ماريوبول الجنوبية الساحلية مع بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، فيما دعت روسيا الولايات المتحدة للعودة إلى مبدأ التعايش السلمي الذي كان مطبقا إبان الحرب الباردة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجولة الثالثة من محادثات السلام مع روسيا ليست الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأوكرانيين "لن يستسلموا وسيواصلون القتال".

في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرقي البلاد).

دوليا، أعلنت الحكومة اليابانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا، كما فرضت الخارجية الأسترالية عقوبات على 6 قادة عسكريين روس.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قوات أسطول بحر البلطيق بدأت في مراقبة ومتابعة أنشطة المدمرتين التابعتين للبحرية الأميركية المزودتين بصواريخ موجهة "دونالد كوك" و"فورست شيرمان" بعد دخولهما مياه بحر البلطيق.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ13 من هذه الحرب:

منذ 38 ثانية

وسائل إعلام بريطانية: لندن ستعلن اليوم عن خطة لتقليل واردات النفط والغاز الروسيين.

منذ 7 دقائق

رويترز عن وزير الاقتصاد الألماني: أوروبا مستعدة لمواجهة سيناريو قطع بوتين لإمدادات الطاقة.

منذ 42 دقيقة

قرار منتظر

أفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شخصين -رفضت الكشف عن هويتيهما- إن الحظر سوف يشمل النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي.

وقال مصدر آخر إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون أكثر من أميركا على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن اليوم الثلاثاء حظر واردات النفط الروسية، مما سيكبد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة ردا على حرب أوكرانيا.

وتأتي الخطوة بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة والمسؤولين الغربيين بقطع واردات الطاقة من روسيا.

منذ ساعة

مكتب حقوق الإنسان الأممي: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ 22 فبراير/شباط الماضي إلى 474 قتيلا و861 مصابا.

منذ ساعة

مستشار الرئيس الأوكراني: مقتل 12 ألفا من قوات العدو، وتدمير 303 دبابات وألف مدرعة و27 منظومة دفاع جوي.

منذ ساعة

تزويد مقاتلات

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء أنه سيدعم بولندا في قرارها إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.

وفي مقابلة صحفية، حذر الوزير في الوقت نفسه من أن خطوة من هذا النوع "قد تضع بولندا في خط النار مباشرة أمام روسيا".

وقال بن والاس إنه سيدعم قرارا من بولندا (عضوة الناتو) بتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ-29" إذا اختارت ذلك.

منذ ساعتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ"إيه بي سي" (ABC) الأميركية: أهم ما طلبته من الرئيس بايدن هو تأمين الأجواء الأوكرانية.

منذ ساعتين

قصف مستودعات

قال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة زهيتومير (شمالي أوكرانيا) -في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء- إن القوات الروسية تقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في المنطقة.

وأضاف بونتشكو أن القوات الروسية نفذت ضربات جوية على مستودعين للنفط مساء أمس الاثنين، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

منذ ساعتين

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: القوات الروسية تقصف طريق القافلة الإنسانية المتوجهة من زاباروجيا إلى ماريوبول.

منذ ساعتين

مظاهرة في خيرسون احتجاجا على سيطرة القوات الروسية على المدينة.

منذ ساعتين

هيئة الطوارئ الأوكرانية: إجلاء أكثر من 300 مواطن من مدينة إربين، وعمليات الإجلاء مستمرة.

منذ ساعتين

مستشار الرئيس الأوكراني: تباطؤ وتيرة تقدم الجيش الروسي على أراضينا بشكل كبير.





منذ 3 ساعات

الأمين العام للناتو:

تقع على عاتقنا مسؤولية منع توسع دائرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ملايين غادروا أوكرانيا، والروس يستهدفون المدنيين، وهذه جريمة حرب وهناك حاجة لممرات إنسانية.

الرئيس الروسي يدفع ثمنا غاليا جراء أفعاله وعزلته تزداد.

هناك حاجة لإيقاف الأعمال الحربية الروسية، وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف.

منذ 3 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني:

الجيش الروسي أخذ 400 ألف أوكراني رهائن في ماريوبول بعد قصفها بالطائرات والمدفعية.

نحو 10 آلاف طالب من بلدان أخرى في أوكرانيا أهداف لقوات بوتين اليوم.

القوات الروسية دمرت أكثر من 200 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني في 11 يوما.

خسائر روسيا من القتلى والجرحى ستفوق خسائرها في الحرب التي دامت 10 سنوات في أفغانستان.

دمرنا 300 دبابة وألف عربة مصفحة وأكثر من 40 طائرة وما يقرب من 70 مروحية.

منذ 3 ساعات

شركة "شل" (Shell) البريطانية تعلن انسحابها من سوق النفط والغاز الروسية، ووقف جميع عملياتها في روسيا.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الأميركي:

عملنا على تجهيز سيناريوهات للتعامل مع الوضع الحالي في أوكرانيا.

على العالم أن يدعم أوكرانيا في حقها في سيادتها ووحدة أراضيها.

نعمل على زيادة تكلفة حرب أوكرانيا على الكرملين.

كثير من الحلفاء نشروا أعدادا أكبر من القوات في شرقي أوروبا.

الروبل الروسي في انهيار، وعدد من الشركات الكبيرة غادرت روسيا.

إذا أرادت روسيا الانخراط في عمل سلمي فسنرحب بذلك لكن عليها وقف عدوانها على أوكرانيا.

نعمل على تأمين إمداد ثابت من الطاقة العالمية إلى أوروبا، ونقلل الاعتماد على الطاقة الروسية، وموسكو تستخدم الطاقة سلاحا.

منذ 4 ساعات

رئيسة وزراء إستونيا:

يجب أن نعمل على عزل روسيا بشكل كامل.

يجب أن نقابل العنف الروسي بمزيد من العقوبات والعزل.

نرى تغيرات سياسية كبيرة تجاه روسيا، ونحتاج إلى الصبر الإستراتيجي لاتخاذ مزيد من القرارات.

الوضع الأمني الجديد يتطلب تغييرات دفاعية كبيرة في الاتحاد الأوروبي وإستونيا.

على الناتو اتخاذ قرارات سريعة بشأن إستراتيجية متجددة وتعزيز جميع القوات.

منذ 4 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: الرئيس الصيني يحث في اتصال مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني على التزام أقصى درجات ضبط النفس بشأن الأزمة الأوكرانية.

منذ 4 ساعات

تعثر الإجلاء في ماريوبول

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها إنها تتهم روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت الممر الإنساني القريب من المدينة، وهو الطريق المخصص لإجلاء المدنيين العالقين في المدينة الساحلية المحاصرة من القوات الروسية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن روسيا تحتجز 300 ألف مدني رهائن في ماريوبول، وتمنع عمليات الإجلاء رغم الاتفاقيات المتفق عليها عقب وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذكر متحدث باسم الخارجية الأوكرانية في تغريدة أن "8 شاحنات و30 حافلة مستعدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين إلى زاباروجيا (227 كلم غرب ماريوبول)".

منذ 4 ساعات

وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الأيرلندي لدى موسكو للاحتجاج على اقتحام شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن، وموسكو تطالب دبلن باعتذار رسمي عن الحادث.

منذ 4 ساعات

كاميرا الجزيرة ترصد إجلاء المدنيين من كييف بعد فتح الممرات الإنسانية.

منذ 4 ساعات

رويترز: نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن 30 حافلة في طريقها إلى مدينة ماريوبول جنوبي شرقي البلاد لإجلاء المدنيين عبر ممر إنساني.

منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني:

الجيش الروسي قصف مدينة سومي ودمر شبكة الاتصالات في ماريوبول.

سمعنا كثيرا عن الاتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية في ماريوبول، لكن لا تطور في هذا الأمر.

إذا أطلقت النار على الممرات الإنسانية فهذا عمل غير أخلاقي أبدا.

لن نسمح بتدمير أوكرانيا، وعلى الشعوب الأوروبية توفير المساعدة الإنسانية لنا.

منذ 5 ساعات

مفوضية شؤون اللاجئين: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى مليونين.

منذ 5 ساعات

المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: قلقون من قوانين تعيق الحقوق السياسية والمدنية في روسيا، وتحول الأعمال السلمية إلى سلوك إجرامي.

منذ 5 ساعات

وزارة الخارجية الأوكرانية:

بدء إجلاء المدنيين من مدينة سومي (قرب الحدود مع روسيا) إلى مدينة بولتافا (174 كلم جنوب سومي) بمن فيهم الطلاب الأجانب.

ندعو روسيا للموافقة على ممرات إنسانية أخرى في أوكرانيا.

رئيس الإدارة الإقليمية في سومي: القافلة الثانية لإجلاء المدنيين تستعد لمغادرة سومي الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت أوكرانيا (11 صباحا بتوقيت غرينتش).

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students. We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022

منذ 5 ساعات

طالب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الحالي زيلينسكي بالاستسلام في الحرب على روسيا، وكتب يانوكوفيتش الموالي لموسكو في رسالة نشرتها وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الثلاثاء، "أنت ملزم شخصيا بوقف سفك الدماء والتوصل لاتفاق سلام بأي ثمن"، وأضاف يانوكوفيتش -الذي أطاحت به مظاهرات في العام 2014- "هذا ما تتوقعه أوكرانيا ودونباس وروسيا منك".

منذ 5 ساعات

رويترز: سلطات منطقة سومي (قرب الحدود مع روسيا) مقتل 21 مدنيا في ضربة جوية روسية مساء أمس الاثنين.

موسكو تدعو للتعايش السلمي

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على واشنطن وموسكو العودة إلى مبدأ التعايش السلمي على غرار فترة الحرب الباردة، مضيفة أن موسكو منفتحة على "حوار صادق وقائم على أساس الاحترام المتبادل مع واشنطن"، قائلة إن استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة "ما زال موجودا".

وحملت الخارجية الروسية واشنطن مسؤولية إيصال العلاقات بين البلدين إلى نقطة اللاعودة، وطالبت الجانب الأميركي بأخذ "مجالات النفوذ الروسي في الحسبان".

منذ 5 ساعات

الحرس الوطني الأوكراني: لن سنمح للقوات الروسية ببث الرعب في نفوس مواطنينا، ونعمل على إجلاء المدنيين من مناطق القتال.

منذ 5 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني: أحيي شركاءنا في أوروبا الوسطى لدعمهم الأوكرانيين الفارين من غزو بوتين المقيت، ومهمتنا إفشاله.

منذ 5 ساعات

عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية: القوات الروسية أُنهكت، وتلقينا تعزيزات وجنودا ونستعد للهجوم.

منذ 6 ساعات

عمدة بولتافا الأوكرانية: 35 حافلة غادرت المدينة متوجهة إلى سومي لإجلاء المدنيين.

منذ 6 ساعات

وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن حاكم خاركيف: لا صحة لاستيلاء القوات الروسية على مدينة إيزيوم شرقي البلاد.





منذ 6 ساعات

الخارجية الأوكرانية: ندعو روسيا للالتزام بوقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين الخطر، والسماح بإيصال المساعدات.

منذ 6 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: الجيش الأوكراني حوّل المدارس في مدينة كراماتورسك إلى ثكنات.

منذ 6 ساعات

ردا على تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني، شركة إلعال الإسرائيلية تقول إنها حظرت بطاقات الائتمان الروسية منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ونقلت مئات الأطنان من المواد الإنسانية والطبية إلى أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف شديد يستهدف الأحياء الشمالية والغربية في مدينة دونيتسك.

منذ 6 ساعات

علاقات دون الحضيض

قالت وزارة الخارجية الروسية إن علاقات موسكو مع الولايات المتحدة وكندا "وصلت إلى ما دون الحضيض"، غير أن الوزارة ذكرت أن روسيا تدعم بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي.

وكانت كندا فرضت أمس الاثنين المزيد من العقوبات على روسيا ردا على شنها حربا على جارتها أوكرانيا، واستهدفت العقوبات الجديدة 10 أشخاص قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إنهم "متورطون" في "الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا"، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه البريطاني بوريس جونسون والهولندي مارك روته، أن العقوبات تطال مسؤول حكوميين حاليين وسابقين وأثرياء روس وشخصيات داعمة للقيادة الروسية.

منذ 6 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة فولنوفاخا وماريوبول عبر الممرات الإنسانية.

منذ 6 ساعات

رئيس الوزراء الأوكراني: البنك الدولي يوافق على حزمة مساعدات عاجلة لأوكرانيا بقيمة 723 مليون دولار.

منذ 7 ساعات

وزير الدفاع البريطاني: بريطانيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي.

منذ 7 ساعات

وزير خارجية أوكرانيا:

شركة طيران إلعال الإسرائيلي تجني المال بدماء الأوكرانيين.

رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، فإن إلعال تعاملت مع نظام مصرفي روسي.

منذ 7 ساعات

وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس): الحكومة الروسية تحظر تصدير الأجهزة الطبية إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

منذ 7 ساعات

رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين: ممرات الإجلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة وعملية.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قواتنا الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين وعطلت مطار قرب زيتومير بأسلحة عالية الدقة.

طائراتنا دمرت 158 منشأة عسكرية أوكرانية أمس الاثنين.

منذ 7 ساعات

عمدة أوختيركا الأوكرانية: تدمير وسط المدينة (الواقعة في مقاطعة خاركيف) بالكامل، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات في غارات جوية روسية ليلا.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع البيلاروسية: لا يوجد جندي واحد من قواتنا على الأراضي الأوكرانية ولا نقوم بأي أنشطة تعبئة حاليا.

رويترز عن وزير الدفاع البريطاني: سندعم خيار بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

منذ 7 ساعات

هدنة إنسانية

أعلنت السلطات الأوكرانية بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني قوله إن إجلاء المدنيين من مدينة سومي عبر الممرات الإنسانية سيبدأ اليوم.

Refugees from southern Ukraine fleeing Russia's invasion crossed the Danube River aboard a ferry to find safety in Romania. https://t.co/wYWItoyRIA pic.twitter.com/CV8WF3hnQa — ABC News (@ABC) March 8, 2022

في المقابل، أكد الانفصاليون في دونيتسك أن روسيا توفر مسارين لإجلاء سكان ماريوبول الساحلية على بحر آزوف اليوم.

بدورها نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إنها أوقفت إطلاق النار وفتحت ممرات إنسانية من كييف وخاركيف وسومي وماريوبول وتشرنيهيف.

واتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أوكرانيا باستخدام كل السبل لمنع مغادرة المدنيين باتجاه بلاده.

وفي سياق متصل قال المندوب السامي للاجئين فيليبو غراندي إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة سيبلغ اليوم أو غدا مليوني شخص.

ووفقا لحرس الحدود البولندي اليوم الثلاثاء فإن نحو 1.2 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط منهم 141 ألف و500 أمس الاثنين.

منذ 7 ساعات

الداخلية الأوكرانية:

مقتل 18 مدنياً بينهم طفلين في غارة جوية روسية ليلاً في سومي.

قنابل وزنها 500 كيلوغرام أسقطت على مبان سكنية في شوارع سومي.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات وقصف في الجهة الشرقية من العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 8 ساعات

الاستخبارات البريطانية: روسيا تضخم اتهاماتها لأوكرانيا بتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية لتبرير الغزو.

منذ 8 ساعات

زيلينسكي: لست مختبئا

قال الرئيس الأوكراني إنه ما زال في كييف، نافيا أن يكون مختبئا ، وقال في كلمة بثت اليوم "لا أخاف من أحد"، وأضاف زيلينسكي أنه اتفقت مع موسكو بشأن الممرات الإنسانية، ولكن الجيش الروسي لم يوقف عملياته، وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن بلاده ستواصل المحادثات مع روسيا لوقف الحرب قائلا إن "الجولة الثالثة ليست الأخيرة".

ونبه زيلينكسي إلى أن قوات بلاده ما تزال في مواقعها وتواصل التصدي للجيش الروسي، مشيرا إلى أن موسكو "تنشر معلومات مضللة بين الأوكرانيين لمحاولة بث الذعر في نفوسهم".

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

ادعاءات روسية كاذبة بمغادرة قواتنا البلاد وتوقيع اتفاقيات استسلام.

روسيا تنشر معلومات مضللة بين الأوكرانيين لمحاولة بث الذعر في نفوسهم.

منذ 9 ساعات

وزارة الطاقة الأوكرانية:

نأمل بفرض حظر جوي لضمان أمن الطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا.

ناشدنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع اقتراب القوات الروسية من المنشآت النووية.

نطالب بتكثيف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع الإرهاب النووي بمحطة تشيرنوبل.

نناشد بضرورة مراقبة وتحليل الوضع في محطتي تشيرنوبل وزابوروجيا للطاقة النووية.

منذ 9 ساعات

تاس عن رئيس وفد التفاوض الروسي:

نأمل إيجاد حل مع كييف للاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

موسكو جهزت 400 حافلة الأحد الماضي لإجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية.

عمليات إجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية فشلت بسبب جيش بلادهم.





منذ 10 ساعات

الشرطة الأوكرانية: هجمات روسية تستهدف مبنى المجلس الإقليمي والمؤسسات التعليمية والمباني السكنية في خاركيف.

وزارة الدفاع الأوكرانية:

قواتنا مستمرة في القتال بالمناطق الجنوبية والشرقية والشمالية.

القتال متواصل في الحدود الخارجية للعاصمة كييف، ومعارك دفاعية في ضواحي ميكولايف.

منذ 10 ساعات

هجمات إلكترونية

قالت "غوغل" (Google) المملوكة لشركة "ألفابت" (Alphabet) إن قراصنة إنترنت روسا معروفين لدى خبراء أمن الإنترنت منخرطون في عمليات تجسس، ويشنون هجمات إلكترونية على أهداف أوكرانية وأخرى تابعة لحلفاء أوروبيين لأوكرانيا.

ونقلت رويترز عن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لغوغل، والتي تركز على التصدي للقرصنة الإلكترونية وتحذر المستخدمين بشأنها، أمس الاثنين أن وحدة التسلل الروسية "فانسي بير" والمعروفة أيضا باسم "إيه بي تي 28" (ABT28) ترسل رسائل بريد إلكتروني زائفة لشركة أوكرنت الإعلامية الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون في أمن الإنترنت الشهر الماضي إن قراصنة من بيلاروسيا استهدفوا حسابات بريد إلكتروني شخصية لأفراد في المؤسسة العسكرية الأوكرانية.

منذ 10 ساعات

عقوبات جديدة

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" (Politico) الأميركية أن الرئيس جو بايدن قد يعلن حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط على الكونغرس.

وفي السياق أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية إلى أن كوريا الجنوبية تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصناديق الثروة السيادية الروسية.

بدورها قالت "سي إن إن" (CNN) إن أستراليا تفرض عقوبات إضافية على روسيا وتستهدف كبار ضباط الجيش ومروجي الدعاية الروسية.

منذ 12 ساعة

"إيه بي سي" (ABC) عن مسؤول أميركي: مؤشرات على إمكانية استهداف روسيا إحدى سلاسل إمداد السلاح لأوكرانيا بغارة في بولندا.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: المضادات الأرضية في كييف تتصدى لطائرات روسية حلقت في سماء مركز المدينة، وسماع دوي انفجارات وأصوات اشتباكات في أطراف العاصمة.

منذ 13 ساعة

عقوبات يابانية

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أنها جمدت أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة من روسيا وبيلاروسيا.

وقالت الوزارة إن اليابان تحظر أيضا تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة إلى بيلاروسيا والتي يمكن أن يستخدمها جيشها.

منذ 13 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي على مجمع سكني في سومي (شمالي شرقي البلاد).

منذ 14 ساعة

الأمين العام لمنظمة "أوبك" (OPEC): العالم يواجه تهديدا محتملا للإمدادات من روسيا الاتحادية.

منذ 14 ساعة

الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث مع نظيره الأوكراني لتقديم الدعم وإدانة هجمات روسيا على مدن أوكرانية.

منذ 14 ساعة

الرئاسة الأوكرانية: مرسوم باستدعاء بعثاتنا لحفظ السلام في أنحاء العالم مع معداتها للدفاع عن البلاد.

منذ 15 ساعة

الجيش الأوكراني يقول إنه أسقط مقاتلة روسية فوق كييف مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.





منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 15 ساعة

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: مدينة ماريوبول الأوكرانية تواجه وضعا إنسانيا مروعا، ونأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في أوكرانيا التي تواجه أسوأ الحروب.

منذ 15 ساعة

هيومن رايتس ووتش: 200 ألف مواطن في ماريوبول محاصرون بلا ماء أو كهرباء أو تدفئة أو خدمة هاتف ولا سبيل للفرار.

منذ 16 ساعة

"ديلي تلغراف" (Daily Telegraph): بريطانيا لن تعترف بأي نظام في أوكرانيا تعينه روسيا في حال سيطرتها على البلاد.

منذ 16 ساعة

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة:

الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء سنوقف إطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين.

يمكن إجلاء المدنيين إلى غرب كييف، وسنمنح السكان خيار اللجوء إلى المكان الذي يرغبون فيه.

الأوكرانيون يتخذون السكان دروعا بشرية ويتهموننا بقصف المدنيين.

الأوكرانيون هم الذين لا يستجيبون لدعوتنا لوقف إطلاق النار.

المتطرفون الأوكرانيون يقصفون لوغانسك.





منذ 16 ساعة

مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة:

الغزو الروسي سيؤثر على سلاسل توريد الغذاء العالمية، وروسيا تخفي خسائرها الحقيقية، ونحن نتحدث هنا عن عشرات آلاف الجثث التي تتحلل على أراضينا.

المحتل الروسي يقتل أطفالنا بشكل متعمد ويستهدف البنى التحتية.

تم نقل الأقسام الطبية وغرف التوليد في المستشفيات لطوابق تحت الأرض لتجنب القصف.

211 مدرسة أوكرانية دُمرت أو تضررت جراء الغزو الروسي.

كل النظم ما زالت تعمل في أوكرانيا ودفعت الحكومة مستحقات 13 مليون مواطن متقاعد.

منذ 17 ساعة

مندوب الصين لدى مجلس الأمن: ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للقتال في أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

"سبوتنيك" (Sputnik) عن بوتين: المهمات في أوكرانيا تتم عن طريق العسكريين المحترفين فقط.

منذ 17 ساعة

"بلومبيرغ" (Bloomberg): روسيا تجاوزت إيران وكوريا الشمالية لتصبح الدولة الأكثر استهدافا بالعقوبات في العالم.

تصريحات زيلينسكي

منذ 17 ساعة

الرئيس الأوكراني: أنا في مكتبي في كييف وأبذل كل جهدي للانتصار في هذه الحرب الشرسة، وآمل أن نتوصل للسلام مع روسيا ونبذل ما في وسعنا لتحقيق ذلك.

"إيه بي سي" عن الرئيس الأوكراني: بوتين بحاجة إلى بدء الحوار بدل العيش في فقاعة إعلامية.

منذ 17 ساعة

قادة لجان في الكونغرس: اتفقنا على مسار تشريعي لقطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.





منذ 18 ساعة

وزارة الدفاع الروسية: نراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.

منذ 18 ساعة

هيئة الأركان الروسية: وقف إطلاق النار بعدة مدن أوكرانية من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء لضمان عمل الممرات الآمنة في تلك المدن.

منذ 18 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني: أجريت مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وننسق بشكل مكثف بشأن خطوات إضافية للضغط على روسيا.

إجلاء موظفين أمميين

منذ 18 ساعة

أعلن المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن القوات الروسية ضمنت خروج 180 موظفا تابعين للأمم المتحدة من كييف.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، قال فاسيلي نيبينزيا إن 19 ألف مركبة خاصة عبرت الحدود الروسية.

وأضاف نيبينزيا أن رئيس بلدية سومي قال إنه لن تكون هناك ممرات آمنة، وأن الممرات الإنسانية المفتوحة نحو روسيا تم تجاهلها.

واتهم السلطات الأوكرانية بأنها ترفض بشكل قاطع التعاون في عمليات الإجلاء من خاركيف وسومي.