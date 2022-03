تطورات الحرب على أوكرانيا اليوم.. زيلينسكي يكشف مطلبه الأبرز من بايدن وقرار أميركي منتظر يكبد روسيا خسائر كبيرة

بدأ اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من مدينة سومي القريبة من الحدود الأوكرانية مع روسيا، في حين تعثر الإجلاء من مدينة ماريوبول الجنوبية الساحلية مع بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، فيما دعت روسيا الولايات المتحدة للعودة إلى مبدأ التعايش السلمي الذي كان مطبقا إبان الحرب الباردة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجولة الثالثة من محادثات السلام مع روسيا ليست الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأوكرانيين "لن يستسلموا وسيواصلون القتال".

في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرقي البلاد).

دوليا، أعلنت الحكومة اليابانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا، كما فرضت الخارجية الأسترالية عقوبات على 6 قادة عسكريين روس.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قوات أسطول بحر البلطيق بدأت في مراقبة ومتابعة أنشطة المدمرتين التابعتين للبحرية الأميركية المزودتين بصواريخ موجهة "دونالد كوك" و"فورست شيرمان" بعد دخولهما مياه بحر البلطيق.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ13 من هذه الحرب:

وسائل إعلام بريطانية: لندن ستعلن اليوم عن خطة لتقليل واردات النفط والغاز الروسيين.

رويترز عن وزير الاقتصاد الألماني: أوروبا مستعدة لمواجهة سيناريو قطع بوتين لإمدادات الطاقة.

أفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شخصين -رفضت الكشف عن هويتيهما- إن الحظر سوف يشمل النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي.

وقال مصدر آخر إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون أكثر من أميركا على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن اليوم الثلاثاء حظر واردات النفط الروسية، مما سيكبد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة ردا على حرب أوكرانيا.

وتأتي الخطوة بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة والمسؤولين الغربيين بقطع واردات الطاقة من روسيا.

مكتب حقوق الإنسان الأممي: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ 22 فبراير/شباط الماضي إلى 474 قتيلا و861 مصابا.

مستشار الرئيس الأوكراني: مقتل 12 ألفا من قوات العدو، وتدمير 303 دبابات وألف مدرعة و27 منظومة دفاع جوي.

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء أنه سيدعم بولندا في قرارها إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.

وفي مقابلة صحفية، حذر الوزير في الوقت نفسه من أن خطوة من هذا النوع "قد تضع بولندا في خط النار مباشرة أمام روسيا".

وقال بن والاس إنه سيدعم قرارا من بولندا (عضوة الناتو) بتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ-29" إذا اختارت ذلك.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ"إيه بي سي" (ABC) الأميركية: أهم ما طلبته من الرئيس بايدن هو تأمين الأجواء الأوكرانية.

قال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة زهيتومير (شمالي أوكرانيا) -في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء- إن القوات الروسية تقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في المنطقة.

وأضاف بونتشكو أن القوات الروسية نفذت ضربات جوية على مستودعين للنفط مساء أمس الاثنين، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: القوات الروسية تقصف طريق القافلة الإنسانية المتوجهة من زاباروجيا إلى ماريوبول.

مظاهرة في خيرسون احتجاجا على سيطرة القوات الروسية على المدينة.

هيئة الطوارئ الأوكرانية: إجلاء أكثر من 300 مواطن من مدينة إربين، وعمليات الإجلاء مستمرة.

مستشار الرئيس الأوكراني: تباطؤ وتيرة تقدم الجيش الروسي على أراضينا بشكل كبير.

الأمين العام للناتو:

وزير الدفاع الأوكراني:

شركة "شل" (Shell) البريطانية تعلن انسحابها من سوق النفط والغاز الروسية، ووقف جميع عملياتها في روسيا.

وزير الخارجية الأميركي:

رئيسة وزراء إستونيا:

وكالة الصحافة الفرنسية: الرئيس الصيني يحث في اتصال مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني على التزام أقصى درجات ضبط النفس بشأن الأزمة الأوكرانية.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها إنها تتهم روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت الممر الإنساني القريب من المدينة، وهو الطريق المخصص لإجلاء المدنيين العالقين في المدينة الساحلية المحاصرة من القوات الروسية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن روسيا تحتجز 300 ألف مدني رهائن في ماريوبول، وتمنع عمليات الإجلاء رغم الاتفاقيات المتفق عليها عقب وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذكر متحدث باسم الخارجية الأوكرانية في تغريدة أن "8 شاحنات و30 حافلة مستعدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين إلى زاباروجيا (227 كلم غرب ماريوبول)".

وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الأيرلندي لدى موسكو للاحتجاج على اقتحام شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن، وموسكو تطالب دبلن باعتذار رسمي عن الحادث.

كاميرا الجزيرة ترصد إجلاء المدنيين من كييف بعد فتح الممرات الإنسانية.

رويترز: نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن 30 حافلة في طريقها إلى مدينة ماريوبول جنوبي شرقي البلاد لإجلاء المدنيين عبر ممر إنساني.

الرئيس الأوكراني:

مفوضية شؤون اللاجئين: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى مليونين.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: قلقون من قوانين تعيق الحقوق السياسية والمدنية في روسيا، وتحول الأعمال السلمية إلى سلوك إجرامي.

وزارة الخارجية الأوكرانية:

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.

We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH

