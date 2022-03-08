باكستان.. عمران خان يواجه تصويتا في البرلمان لحجب الثقة وحشودا للمعارضة تطالبه بالتنحي

احتشد الآلاف من أنصار حزب المعارضة الرئيسي في باكستان، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء عمران خان أو مواجهة تصويت في البرلمان على الثقة، واتهموه بسوء إدارة الاقتصاد وانعدام الحكم الرشيد.

ويقود حملة المعارضة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تنتمي له رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت عام 2007.

وقال بيلاوال بوتو، ابن بوتو ورئيس حزب الشعب الباكستاني، أمام الحشد خارج العاصمة إسلام آباد، موجها تصريحاته إلى خان "يجب عليك التنحي في غضون 24 ساعة ومواجهتنا في الانتخابات، وإلا فإن عليك الاستعداد لخطوة حجب الثقة".

ويرفض خان الاتهامات والدعوات له بالتنحي وحذر المعارضة من عواقب لم يكشف عنها إذا مضوا قدما في إجراء تصويت على الثقة.

في غضون ذلك، بدأ تحالف لأحزاب المعارضة الباكستانية، عملية لحجب الثقة عن خان، من خلال تصويت برلماني، وقالت ماريوم أورغانزيب المتحدثة باسم حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، اليوم الثلاثاء: "قدمنا اقتراحا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في أمانة الجمعية الوطنية (البرلمان)".

من جهته، قال رئيس البرلمان أسد قيصر، للصحفيين: "سنتبع الدستور"، الذي يوجب عليه عقد جلسة للمجلس في غضون 14 يوما، وبمجرد تقديم اقتراح حجب الثقة في المجلس، يتم التصويت في غضون 7 أيام.

وفي حال صوّت 172 عضوا من أصل 342 عضوا في البرلمان ضد خان، سيتعين عليه أن يتنحى عن منصبه، وكان خان قد فاز في تصويت على الثقة بالبرلمان العام الماضي بفارق 6 أصوات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في باكستان بحلول عام 2023.