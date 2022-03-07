لخبرتهم بحرب المدن.. روسيا تجند سوريين للقتال في أوكرانيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين القول إن روسيا تجند مواطنين سوريين ماهرين في القتال بالمدن للاستعانة بهم في الحرب التي تشنها على أوكرانيا، حيث تستعد لتوسيع نطاقها.

وقالت الصحيفة -في تقرير حصري– إن تقييما أجرته جهات مختصة في الولايات المتحدة مؤخرا يشير إلى أن روسيا، التي تدخلت في سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2015، جندت في الأيام الأخيرة مقاتلين من هناك، أملا في أن تساعد خبراتهم القتالية بالمناطق الحضرية في السيطرة على كييف وتوجيه ضربة مدمرة للحكومة الأوكرانية، وفقًا لمعلومات أدلى بها 4 مسؤولين أميركيين لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تشير إلى تصعيد محتمل للقتال في أوكرانيا.

ولا توجد معلومات عن عدد المقاتلين السوريين الذين جندتهم موسكو، لكن المعلومات تشير إلى أن بعضهم موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للمشاركة في الحرب، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين المشار إليهم آنفا.

ورفض المسؤولون الأميركيون الإدلاء بتفاصيل حول المعلومات التي تم التوصل إليها حول وضع وعدد المقاتلين السوريين الذين تسعى موسكو لنشرهم في أوكرانيا.

وقالت وول ستريت جورنال -وفقا لصحيفة محلية في دير الزور بسوريا- فإن روسيا عرضت على المتطوعين السوريين أجورا تتراوح بين 200 و300 دولار "للذهاب إلى أوكرانيا والعمل في الحراسة" لمدة 6 أشهر.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن روسيا نشرت قوات شيشانية في أوكرانيا، وفقا لتقرير لرويترز، نقلا عن رمضان قديروف رئيس الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.