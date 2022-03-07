تعديل الدستور ونزع السلاح.. شروط روسية لوقف الحرب بأوكرانيا وتركيا تستضيف وزيري خارجية البلدين

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن حزمة من الشروط لوقف الحرب في أوكرانيا، فيما تستضيف تركيا الخميس المقبل وزيري خارجية البلدين.

وقال متحدث باسم الكرملين إنه لا بد أن تعترف أوكرانيا بأن جزيرة القرم روسية وأن دونيتسك ولوغانسك دولتان مستقلتان.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ستنجز خطوة نزع سلاح أوكرانيا.

وأوضح أن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات "في أي لحظة" إذا استجابت للشروط.

وشدد على أنه لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل.

في سياق متصل، اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا على عقد لقاء خلال منتدى في جنوب تركيا يوم الخميس، في أول محادثات محتملة بين الوزيرين منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن الاجتماع في تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام تركية اليوم الاثنين، وقال إنه سيحضر الاجتماع في مدينة أنطاليا. وأكدت وكالات الأنباء الروسية الخبر.





واقترحت تركيا التي تشترك في حدود بحرية مع روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، استضافة محادثات بين الطرفين.

وتحظى أنقرة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، ووصفت الحرب الروسية بأنها غير مقبولة، على الرغم من أنها تعارض فرض عقوبات على موسكو.

وقال وزير خارجية أوكرانيا السبت إنه مستعد لعقد محادثات مع نظيره الروسي ولكن شريطة أن تكون "مجدية".

وأعلنت موسكو عن "ممرات إنسانية" جديدة، اليوم الاثنين، لنقل الأوكرانيين المحاصرين تحت القصف إلى الأراضي الروسية أو إلى حليفتها بيلاروسيا، وهي خطوة نددت بها كييف واصفة إياها بأنها غير أخلاقية.