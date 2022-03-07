الثالث خلال يومين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب المسجد الأقصى بالقدس

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني -اليوم الاثنين- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة شرق مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن عناصر من شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان، أطلقوا النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني، بزعم تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال في بيان إن فلسطينيا مسلحا بسكين وصل إلى باب القطانين -أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس- وطعن شرطيين هناك، مضيفة أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية.

وأغلقت قوات الشرطة جميع المحاور المؤدية إلى مكان الحادث، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن شرطيين في العشرينيات من عمرهما أصيبا بجروح متوسطة في عملية الطعن.