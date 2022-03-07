استياء أممي وأميركي من إغلاقهما.. الدبيبة يأمر قواته بفتح حقلي نفط جنوب ليبيا سيطر عليهما مسلحون

أمر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، غرفة العمليات الأمنية المشتركة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل النفط من حقلين نفطيين، كان مسلحون أغلقوهما الجمعة.

ووفق أمر تكليف صادر عن الحكومة الليبية، فقد أعطى الدبيبة -بصفته وزيرا للدفاع- تعليماته إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، وذلك بعد إغلاق الصمامات من قبل "مجموعات خارجة عن القانون".

وفي وقت سابق الاثنين، أعربت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن قلقها واستيائها من إغلاق حقول نفطية، وقالت إن "تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل".

كما دعا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى إنهاء الحصار النفطي وإعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب في البلد العربي.

وقال في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع تويتر "يجب إنهاء الحصار النفطي على الفور، وإعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب، باعتبارها إشارة مهمة للوحدة الوطنية في مثل هكذا فترة حرجة".

وأبدى السفير استعداد بلاده للمساعدة في تسهيل إعادة الطيران بين الشرق والغرب في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي بطبرق (شرق) فتحي باشاغا، قد اتهم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإغلاق المجال الجوي بين المنطقتين الغربية والشرقية.

والأحد، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة القوة القاهرة في الحقلين النفطيين، وقالت في بيان إن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل، يتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار).

وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد تنصيب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن الحكومة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.