ليبيا.. إعلان القوة القاهرة في حقلي نفط بينهما الشرارة

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة في حقلين نفطيين بينهما الشرارة أكبر الحقول بالبلاد، بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام لموانئ التصدير.

وقالت المؤسسة في بيان إن إغلاق صمامات ضخ الخام، من حقلي الشرارة والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار).

ويقصد بمصطلح القوة القاهرة وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعليق عمله.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله "تأكد لنا أن مجموعة من العصابات، بزعامة المدعو محمد البشير القرج، أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام، وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق مستحيلا" مضيفا "عليه فإننا مضطرون لإعلان حالة القوة القاهرة على النحو المعمول به في الصناعة النفطية".

والجمعة الماضية، توقف الإنتاج في الحقلين، وكان سبب التوقف -بحسب بيان لجهاز حرس المنشأة النفطية- إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من حقل الشرارة من قبل من وصفهم البيان "مجموعة خارجة عن القانون".