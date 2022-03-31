لوتان: بوابات معدنية وحراس مسلحون.. في الوكر السري لجنود الخبز بكييف

خلف بوابات معدنية عالية وحراس مسلحين يمنعون الدخول أو حتى التوقف قرب هذا المكان، رغم أنه لم يكن قاعدة عسكرية ولا مصنع أسلحة بل مجرد مخبز، هنا حافظ أكبر مخبز صناعي في العاصمة الأوكرانية كييف على إنتاجه تحت القنابل بنسبة 6% فقط من موظفيه الذين ينامون في الموقع ويعملون 24 ساعة في اليوم.

وقالت صحيفة لوتان (Le Temps) السويسرية -في تقرير لمراسلها في كييف بوريس مابيار- إن الحرب جعلت الخبز سلعة أساسية، والمخابز التي تنتجه مواقع إستراتيجية محمية بشكل جيد مثل هيئة الأركان العامة تقريبا، وبالتالي يتم القبض فورا على أي مار يظهر سلوكا غريبا أو يلتقط صورا، ويتهم بكونه عميلا روسيا سريا أو مخربا.

في العاصمة المحاصرة، ما زالت رفوف بعض الجمعيات بخير -كما يقول المراسل- إلا أن ذلك لم يكن هو الحال دائما منذ بداية التدخل العسكري الروسي، حيث توجد بعض المواد يوما ثم تختفي لتظهر أخرى يوما أو يومين، لكن النقص مزمن بالنسبة للخبز، لذلك يقول أمين الصندوق في جمعية سيلبو "هذا أكثر ما يسألني عنه الناس".





لا كرواسون ولا معجنات

قبل الحرب، كان هذا المخبز الضخم -وهو الأكبر في كييف- يعمل فيه 700 شخص، وينتج 120 طنا من الخبز يوميا، أما الآن فلم يعد فيه سوى 45 عاملا، ومع ذلك لم ينخفض إنتاجه، فهم يعملون 24 ساعة في اليوم لإنتاج 120 طنا كما في السابق. تقول ناتاليا بيبيش نائبة المدير "ذهب بعض الموظفين إلى الجبهة، وانضم آخرون إلى عائلاتهم أو لجؤوا إلى مناطق أكثر أمانا في غرب البلاد. واحتفظنا فقط بالأكثر خبرة وكفاءة".

وأشار المراسل إلى أن هؤلاء العمال الـ45 يقومون بعمل 700، مدفوعين بقناعة مشتركة وهي المساهمة في المجهود الحربي، ومعظمهم من النساء، وهم يعملون 36 أو 48 ساعة متتالية، مع فترات راحة قصيرة لتناول الطعام أو النوم. ينام كثيرون منهم على الفور ليكونوا متاحين في حالة حدوث خلل أو عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم في الأحياء التي تتعرض للقصف.

ويوضح كبير المهندسين فيكتور كوستريكين أن المخبز قلل تشكيلات الخبز التي ينتجها ليبقى أكثر إنتاجية. يقول "نحن نقدم فقط 7 أنواع من الخبز والمعجنات بدل 70 في عرضنا المعتاد"، إلا أن ناتاليا بيبيش تصحح قائلة إن "العملاء هم من اختاروا، إذ تخلوا عن المنتجات الباهظة الثمن مثل الكرواسون ولم يعودوا يشترون سوى الضروريات كالخبز".





لن نعود كما كنا

ونبّه المراسل إلى أن المخابز التي فشلت في إعادة الهيكلة لتعويض النقص في العمالة، أغلقت أبوابها بشكل مؤقت مما ساهم في نقص الخبز. وتقول بفخر ناتاليا بيبيش التي لم تعد إلى المنزل منذ 24 فبراير/شباط، "لا نغلق أبوابنا ولو ليوم. أنا أعيش في المصنع. اتصالاتي الوحيدة مع العالم الخارجي هي عبر الهاتف. أتصل بزوجي كل يوم"، ويقاسمها فيكتور كوستريكين المصير نفسه.

في الليالي الأولى من الحرب، كان كوستريكين ينزل إلى ملجأ عندما تسقط الصواريخ والقذائف في مكان قريب، لكنه الآن -مثل ناتاليا- اعتاد على الانفجارات. يقولان "لم نعد ننزل إلى الطابق السفلي، حتى عندما تعلن صفارات الإنذار عن هجوم جوي".

في هذا المخبز، تشعر إيرينا بالفخر عندما تتحدث عن عملها وتقدم نفسها بخجل باعتبارها وطنية أوكرانية، رغم أنها روسية، وكل عائلتها تعيش في روسيا، غير أن ابتسامتها تختفي عندما تذكر شقيقها الذي يتهم الأوكرانيين بتهديد روسيا، ولا يفهم لماذا هي تؤيدهم، تقول "أحاول أن أشرح له لكنه لا يصدقني".

تقول إيرينا إن أصعب مرحلة كانت الأسبوع الأول من الحرب، "كنت ضائعة، لم أكن أعرف ماذا أفعل. هل أذهب إلى العمل أم لا؟"، والأمر هو نفسه بالنسبة لناتاليا. أما الآن، فقد تكيفوا، لكنهم لن يعودوا كما كانوا، بل تقول ناتاليا "نحن أقوى اليوم. بيننا المزيد من الدعم والحب. المصنع هو خطنا الأمامي. نحن جنود الخبز".