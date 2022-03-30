كتب أغاني لكاظم الساهر وحسين الجسمي وعاصي الحلاني.. صور لشاعر عراقي شهير في دار المسنين تشعل مواقع التواصل

الشاعر كاظم السعدي عراب أغاني ميسور الحال لكاظم الساهر ويا ناكر المعروف لعاصي الحلاني، وأشوفك وين يا مهاجر لحاتم العراقي، وكلنا العراق لحسين الجسمي وغيرها من الأغاني الشهيرة.

أثارت صور متداولة للشاعر الغنائي الشهير كاظم السعدي مشاعر العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصور وجوده وحيدا في دار للمسنين بالعاصمة بغداد.

وقال نشطاء إن السعدي، يسكن دار المسنين في مدينة الكاظمية (شمالي بغداد)، ولا يخضع للرعاية اللازمة لكون الدار متواضعة الخدمات، ودعوا عبر حساباتهم على المنصات، الجهات المعنية بالثقافة والفن إلى دعم كبار السن من الفنانين، معبرين عن استيائهم إلى ما آل إليه حال شاعر شهير مثل كاظم السعدي.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين، إن وفدا من قبلها زار الشاعر السعدي في مقر إقامته بدار المسنين للاطمئنان على حالته الصحية "وتقديم باقة من الزهور"، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي "ضمن مبادرة التواصل مع مبدعي الفن والوقوف على احتياجاتهم وترك الأثر الطيب في نفوسهم".

بتوجيه نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي وفد من نقابة الفنانين العراقيين يزورون الشاعر الكبير كاظم السعدي في دار… Posted by ‎نقابة الفنانين العراقيين ـ المركز العام‎ on Monday, 28 March 2022

وقال الشاعر كاظم الفضلي، عبر حسابه على فيسبوك، إن وفدا من جمعية الأدباء الشعبيين في العراق زار الشاعر الكبير كاظم السعدي الذي يسكن دار المسنين في الكاظمية، وأطلع الوفد على حالته الصحية والاجتماعية والاعتبارية.

وأشار الفضلي، إلى أن الوفد أطلق مناشدة من مكان سكن السعدي في دار المسنين إلى "رئاسات البلاد، ووزير الثقافة حسن ناظم، والخيرين من أبناء الشعب العراقي ومنظمات مجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والإبداعية والمهنية للوقوف إلى جانب السعدي ومناصرته بمحنته هذه".

وعلق الإعلامي صباح الجاف، عبر حسابه على تويتر، قائلا "كاظم السعدي واحد من أهم الشعراء المؤثرين، لا يكتب نصا إلا وقد وجد طريقا إلى الشهرة والنجاح، إنه عراب أغنية ميسور الحال لكاظم الساهر ويا ناكر المعروف لعاصي الحلاني، وأشوفك وين يا مهاجر لحاتم العراقي، وكلنا العراق لحسين الجسمي وغيرها من الأغاني الشهيرة يجلس وحيدا مقيما في دار العجزة".

#كاظم_السعدي واحد من أهم الشعراء المؤثرين لايكتب نصا إلا وقد وجد طريقا إلى الشهرة والنجاح إنه عراب أغنية ميسور الحال لكاظم الساهر ياناكر المعروف لعاصي الحلاني أشوفك وين يمهاجر لحاتم العراقي الخ ..

يجلس وحيدا مقيما في دار العجزة !! pic.twitter.com/UEkFiuCqwV — صباح الجاف (@Journalist_5000) March 28, 2022

ربيتك وسهرت لما انكسر ظهري

تاري طلعت للأسف من عندي متبري

دفعت الثمن لوعتي وسنين من عمري

لا أذن تسمع ولا ولا عين ترى وتشوف

يا ناكر المعروف#يا_ناكر_المعروف #عاصي_الحلاني@assihallani @NizarFrancis1 pic.twitter.com/APGuah4veb — Assihallani Fans #كل_الفصول (@AssiElHallanii) June 5, 2020

وقال الإعلامي حسين الجاف إن الشاعر كاظم السعدي يمر بظروف صحية ومادية قاهرة، وطالب الجهات المعنية بوقفة إنسانية لمساعدته.

كاظم السعدي كتب للفقراء للامهات للعشاق … غنى له كاظم الساهر وحاتم العراقي … وابدع من كلماته الفنان حسين الجسمي رائعة ( كلنا العراق ) .. الشاعر ( السعدي ) في المشفى وحيدا بظروف صحية ومادية ونفسية قاهرة .. يحتاج وقفة وطنية إنسانية فنية اصيلة . pic.twitter.com/cdUmqjy9S0 — حسين الذكر (@alteker2010) March 28, 2022

وقال الشاعر كاظم آل وحيد العنزي، عبر حسابه على فيسبوك "شاعرٌ مهمٌ بحجم الكبير كاظم السعدي نراه اليوم يسكن في دار المسنين وبوضع بائس حالة تؤلمنا جميعاً فمهما كانت الأسباب والمسببات لا يجوز لهذا العملاق أن يكون بهذه الحالة المبكية حقاً".

وأضاف العنزي "إن كان قد تخلى عنه الأقربون فعلى وطنه ألا يتخلى عنه وعلى الشعراء والمبدعين وكل أبناء الشعب أن يقفوا مع هذا الرمز الوطني الغيور"، متسائلا: "فكم كاظم السعدي في العراق ألا يكفينا فخراً أنه كتب لكثير من نجوم الفن العراقي والعربي"؟.