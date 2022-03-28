عقب عمليتي بئر السبع والخضيرة.. تعرف على 7 توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية بإسرائيل

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين، توجيهات مباشرة لأجهزة الأمن بعد هجومي بئر السبع والخضيرة، وذلك بعد جلسة حكومية لتقييم الأوضاع الأمنية.

وقال ديوان بينيت في بيان مكتوب إنه طُرحت خلال الجلسة صورة الأوضاع العملياتية والاستخباراتية في ظل العمليات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، وصدرت عقب ذلك 7 توجيهات مباشرة للأجهزة الأمنية.

ونص التوجيه الأول على مواصلة الجهد العملياتي الواسع النطاق، من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية على كافة الساحات.

وتكمل تلك الإجراءات التحقيقات المكشوفة والخفية، بهدف الحيلولة دون حدوث مزيد من الأحداث وملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات، قانونيا.

كما نصت التوجيهات على تعزيز قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك؛ وتوسيع سياسة حمل السلاح من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية.

وطالبت التوجيهات باستخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية دون محاكمة في الحالات المناسبة، ومراقبة الخطاب المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والكشف عن الجهات المحرضة، وتعزيز حملة مصادرة الأسلحة في الأماكن ذات الصلة وتوسيعها من قبل شرطة إسرائيل.

ودعت التوجيهات إلى الحفاظ على الحوار الجاري مع الشخصيات العامة وصناع الرأي لدى المجتمع العربي وتعزيزه بهدف الحفاظ على الاستقرار.