باكستان.. مشروع قرار في البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان

طرح نواب بالبرلمان الباكستاني اليوم الاثنين بشكل رسمي مشروع قرار لحجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، وبعد المقترح رفعت جلسة اليوم مباشرة، على أن تنعقد الجلسة المقبلة يوم الخميس القادم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأنه حسب المعمول به في باكستان، فإنه سيُسمح لنواب البرلمان بالتداول في أسباب وحيثيات سحب الثقة عن رئيس الحكومة لمدة 3 أيام يُعقد بعدها التصويت الفعلي على ذلك، ومن المرجح أن يكون التصويت في الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

وكان رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر قرر يوم الجمعة الماضي تأجيل اقتراح بسحب الثقة، وأثار ذلك اتهامات من جانب المعارضة بأن خان يكسب الوقت كي يتمكن من حشد التأييد له بعد سلسلة انشقاقات بين أعضاء حزبه.

وتأتي الأزمة السياسية في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية متكررة، وتعوّل حكومة خان على صندوق النقد الدولي لإصدار الشريحة التالية من حزمة إنقاذ قيمتها 6 مليارات دولار لدعم احتياطيات العملات الأجنبية المتناقصة.

وانشق أكثر من 20 نائبا عن خان في الأسابيع الأخيرة، وذلك سيجعله عاجزا عن بلوغ الحد الأدنى من المقاعد الذي يوفر له أغلبية بسيطة في البرلمان وهو 172 مقعدا، ويتوقع محللون سياسيون أن يعمل أنصاره لاستعادة تأييد بعض المنشقين.

وتولى خان، القائد السابق لمنتخب الكريكيت الوطني الباكستاني، السلطة في 2018، ويقول محللون سياسيون إن جيش البلاد القوي ساعد خان في الصعود إلى السلطة.