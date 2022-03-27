حماس تستهجن مشاركة 4 دول عربية في اجتماع بإسرائيل

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاجتماعات المشتركة، المقررة اليوم الأحد، بين وزراء خارجية دول عربية مع نظيرهم الإسرائيلي في منطقة النقب.

ونددت الحركة الفلسطينية بقبول "بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين على أرض فلسطين المحتلة، في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه الأرض لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد".

وجددت حماس "رفضها المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، وأن مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

واعتبرت أن اجتماعات التطبيع "سلوك يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة وشعوبها الرافضة للتطبيع".

ودعت حماس الدولَ العربية -التي وقعت على اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل- إلى إعادة النظر فيها "انسجاما مع مصالح شعوبها، ووقوفا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال".

ومن المقرر أن تستضيف منطقة النقب اليوم وغدا اجتماعات مشتركة تضم وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات والمغرب والبحرين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل "التقدم في المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى" مما يثير قلقا مشتركا لدى إسرائيل ودول عربية.