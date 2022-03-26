تعليق حركة السفن في كلا الاتجاهين.. وزير الدفاع التركي يؤكد العثور على لغم في مضيق البوسفور

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار العثور على لغم في مضيق البوسفور، وقال إن فرقا من قوات "الدفاع تحت الماء" التابعة لقوات البحرية تواصل العمل بحذر لإبطال مفعوله.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت تدخل الفرق المختصة للتعامل مع جسم شبيه باللغم قبالة سواحل مضيق البوسفور، بعد أن رصدت سفينة تجارية جسما يشبه لغما قبالة سواحل مضيق البوسفور خلال ساعات صباح اليوم السبت.

وأوضحت أن الفرق المختصة قامت بتأمين محيط الجسم المشبوه، وباشرت في التعامل معه لإبطال مفعوله، في حين تواصل الفرق البحث عن أجسام محتملة أخرى تشبه الألغام في مواقع أخرى من المضيق، وتشارك مروحية في أعمال البحث من الجو.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، في بيان، تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور في كلا الاتجاهين لأسباب أمنية.

وذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل أن الصيادين رصدوا الجسم بالقرب من منطقة رسو في أعالي مضيق البوسفور -الذي يصب فيه البحر الأسود- وأبلغوا خفر السواحل بذلك.

وتأتي الحادثة بعد أيام من تحذير روسي من أن العديد من الألغام انجرفت بعيدا من موانئ أوكرانية. وتشترك تركيا في حدود على البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وقالت وكالة المخابرات الروسية الرئيسية الاثنين الماضي إن عدة ألغام انجرفت إلى البحر بعد انفصالها عن كابلات بالقرب من موانئ أوكرانية، وهو ادعاء نفته كييف ووصفته بأنه معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق أجزاء من البحر.