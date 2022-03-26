عقب لقائه أمير قطر بالدوحة.. ميقاتي: الدول العربية والخليجية ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت أن الدول العربية والخليجية كافة ستعيد علاقاتها الطبيعية مع بلاده، وذلك عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش المشاركة في أعمال النسخة الـ20 من "منتدى الدوحة"، التي تستمر حتى غد الأحد.

وقال بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي إن "لبنان بحاجة دائما إلى رعاية عربية، وقطر إلى جانب لبنان، وبإذن الله كل الدول العربية ودول الخليج بالذات ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة لهذا الاحتضان العربي لوطننا".

وأفاد بأن على لبنان أن يكون على علاقة متينة مع الدول العربية خاصة، "وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات"، معتبرا أن ما جرى في الفترة الماضية "كان غيمة صيف مرت وستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية".

وكشف ميقاتي أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور بيروت "ليطلع شخصيا على الحاجات التي يطلبها لبنان".

وتفجر خلاف بين بيروت وعواصم خليجية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب تصريحات بشأن حرب اليمن أدلى بها وزير الإعلام السابق جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا، وقادته إلى الاستقالة من منصبه فيما بعد.

وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت، وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وقدمت الكويت في يناير/كانون الثاني 2022 إلى لبنان مبادرة خليجية لإعادة الثقة فيه، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.