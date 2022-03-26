الغنوشي يدعو مكتب مجلس النواب للانعقاد وحكومة سعيد تؤكد تفكيك 148 "خلية إرهابية" خلال 6 أشهر

دعا رئيس مجلس نواب الشعب في تونس راشد الغنوشي مكتب المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل، وفق ما أورده ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال.

وأوضح مذيوب في تدوينة على صفحته في "فيسبوك" (Facebook) أن المكتب سينظر في جدول أعمال المجلس خلال الفترة القادمة، دون أن يوضّح إن كان الاجتماع سيتم عن بعد أو بمقر البرلمان المغلق بأمر رئاسي منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

ويضمّ مكتب المجلس إضافة إلى رئيس البرلمان ونائبيه، 10 أعضاء يمثلون مختلف الكتل النيابية، ويتّخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

وكان الرئيس التونسي قيّس سعيّد قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تمديد تعليق أعمال البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أواخر السنة الجارية (ديسمبر/كانون الأول 2022)، ضمن خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وهو ما أثار انقساما بين من اعتبرها خطوة تهدف إلى تصحيح مسار التجربة الديمقراطية في تونس، وبين من وصفها بالانقلاب على الدستور والخروج عن الشرعية.

على صعيد آخر أكد المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي اليوم السبت أن قوات الأمن فككت 148 "خلية إرهابية" في الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى إحباط "محاولات لعمليات إرهابية" كانت تستهدف دولا مجاورة، إضافة إلى تفكيك خلية كانت تعتزم طعن وزير الداخلية في جنوبي البلاد.

وأضاف أنه تم اعتقال أجانب كانوا يزمعون الالتحاق بتنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وفي جبال على الحدود التونسية الجزائرية.

وكشف المسؤول التونسي أن "الخلية الإرهابية" التي استهدفت دورية أمنية بمدينة دوز التابعة لولاية قبلي في يناير/كانون الثاني 2021، كانت ترمي إلى استهداف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أثناء زيارته الجنوب.

ومنذ مايو/أيار 2011 تشهد تونس من حين إلى آخر أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وفرضت حالة الطوارئ في تونس منذ عام 2015 حين قُتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي في هجوم.