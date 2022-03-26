اليمن.. الحوثيون يعلقون هجماتهم على السعودية 3 أيام ويقترحون هدنة والتحالف يستهدف مواقع في صنعاء

قالت جماعة الحوثي اليمنية السبت إنها علقت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية لمدة 3 أيام، في مبادرة سلام تقول إنها قد تكون التزاما دائما إذا أوقف التحالف الذي تقوده السعودية ضرباته ورفع القيود عن الموانئ، فيما أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية على مواقع في صنعاء.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، قال التحالف في بيان مقتضب إنه بدأ تنفيذ ضربات جوية على المعسكرات والمعاقل الحوثية في صنعاء.

وفي بيان آخر، أعلن التحالف أنه دمر مخزن أسلحة نوعية للحوثيين (لم يحدد نوعها) بمحيط ميناء الصليف في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، مضيفا أن "العملية جاءت بعد نقل المليشيا (الحوثيون) الأسلحة إلى الميناء"، بدون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، أمهل التحالف الحوثيين 3 ساعات لإخلاء مطار صنعاء الدولي وميناءي الحديدة والصليف (غرب) من الأسلحة.

تعليق مؤقت

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط في خطاب أذاعه التلفزيون السبت إن الجماعة أعلنت أيضا تعليق العمليات الهجومية الميدانية في اليمن لمدة 3 أيام، بما في ذلك في محافظة مأرب.

وقال المشاط "نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام".

وأضاف أن جماعته تجدد استعدادها التام للإفراج عن "أسرى التحالف كافة -بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي- وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا".

وأوضح أن الجماعة على استعداد لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم.

في المقابل، أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن جماعة الحوثي اليمنية قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة.

وحول موقف الرياض من المبادرة، قال المسؤول "ننتظر إعلانها رسميا لأنهم (الحوثيون) يغيرون كلامهم باستمرار".

وتقود سلطنة عمان الوساطة بين السعودية والحوثيين، حسب المسؤول السعودي ودبلوماسيين.