أذربيجان ترد على اتهامات روسية وأرمينية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قوات من جيش أذربيجان دخلت منطقة تقع ضمن مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ، في وقت تحدثت فيه وزارة الدفاع الأذربيجانية عن إحباط عملية استفزازية قامت بها قوات أرمينية في الإقليم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوة الأذربيجانية أنشأت نقطة مراقبة في الإقليم، وأنها دعت الجانب الأذربيجاني إلى سحب قواته.

وأضافت الوزارة أن أذربيجان نفذت 4 ضربات بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" لمواقع تابعة لقوات الإقليم، واعتبرت ذلك انتهاكا للاتفاقات الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن إحباط عملية استفزازية قامت بها قوات أرمينية غير شرعية في إقليم ناغورني قره باغ.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت أن قوات أرمينية غير شرعية في قره باغ استغلت الجو الضبابي وحاولت استفزاز الجيش الأذربيجاني، مضيفة أن المجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية اضطرت إلى الانسحاب "بسبب الإجراءات الفورية التي اتخذها الجيش الأذربيجاني".

وذكر البيان أنه تم إبلاغ قيادة العناصر الروسية ومركز المراقبة التركي الروسي المشترك بالحادثة، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح بين الجنود الأذربيجانيين، وأن الوضع تحت السيطرة.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن قوات أذربيجانية دخلت أول أمس الخميس قرية باروخ الخاضعة لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل "خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

لكن الخارجية الأذربيجانية ردت بقولها إن "أرمينيا تنشر معلومات مضلّلة"، موضحة أن قوات أذربيجان كانت تجري أعمالا ترمي إلى "توضيح" مواقعها الميدانية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.