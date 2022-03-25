السعودية.. التحالف يعلن اعتراض طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون ويتوعد بالرد

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن -فجر السبت- أنه اعترض طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية، وذلك بعد يوم من اعتراض 9 مسيّرات مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية، كما اتهم التحالف الحوثيين باستخدام مواقع محمية.

وفي وقت مبكر من فجر السبت، أكد التحالف أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية.

وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة، وقال "سنتعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب المنشآت المدنية والنفطية الأضرار الجانبية".

وقالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف شن غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقبل ساعات، اعتبر التحالف في بيان أن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية، مضيفا "على الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف التصعيد باستخدام المواقع ذات الحماية الخاصة".

كما قال التحالف "نراقب نشاط وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي".

وأمس، أفاد التحالف بأن الدفاعات السعودية دمرت 9 مسيّرات مفخخة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فجر الجمعة، معتبرا أن "استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وقال التحالف إنه يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، بينما "الحوثيون يسعون إلى إفشالها".

وأشار إلى أنه تم إحباط كل المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية، بينما لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي حتى الآن بشأن البيان.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي -الذي تقوده المملكة في اليمن- عن إحباط هذه الهجمات، بينما خلّف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.