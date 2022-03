أعلنت وزارة المواصلات في دولة قطر اليوم الجمعة أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" (ICAO) وافق على البدء بإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، ووصفت القرار بأنه إنجاز لمنظومة الطيران المدني القطرية.

وقال وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إن قطر ستتمكن خلال المرحلة الأولى لإنشاء إقليم الدوحة من إضافة مسارات جوية جديدة وزيادة استيعاب منطقة انتظار الطائرات في الجو.

وأوضح أن قطر ستتمكن أيضا من زيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقا للأبعاد الجديدة لإقليم الدوحة.

وقال الخبير في شؤون الملاحة الجوية أليكس ماتشيراس إن قرار الإيكاو الذي وصفه بالتاريخي يغيّر رسميا خريطة الأجواء العالمية بإنشاء مجال جوي قطري، ويعيد رسم الحدود الجوية للشرق الأوسط لأول مرة خلال 30 عاما.

وأضاف أن المجال الجوي القطري سيقلص المجال الجوي للبحرين وسيمتد حتى الإمارات وإيران.

وكان مجلس الإيكاو قد وافق الصيف الماضي من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران "إف آي آر" (FIR) وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ "إس آر آر" (SRR) بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر خلال الدورة الـ223 من اجتماعات المجلس التي عقدت بداية من 18 يونيو/حزيران الماضي.

ويشمل ذلك مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار، كما تضمن مقترح قطر عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى مملكة البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق (11) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي المبرمة عام 1944.

وأقر المجلس بأحقية دولة قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها.

وتؤكد قطر أنها تهدف من خلال مقترحها إلى دعم تطوير عمليات نقل جوي آمنة ومستدامة في المنطقة، مما يعزز من التزامها تجاه قطاع الطيران العالمي.

In an extraordinary, historic decision, ICAO council countries agreed to change the world’s official map of the skies (huge) — adding Qatar’s airspace ✈️

Qatar’s first-ever airspace will reduce the size of Bahrain’s airspace, and stretch out to the UAE, and Iran ↔️ 🗺 ↕️ pic.twitter.com/KuDfpEUDqV

— Alex Macheras (@AlexInAir) March 25, 2022