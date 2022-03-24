تفاصيل جديدة عن الطيارين.. الصين تنتشل أحد الصندوقين الأسودين لطائرة تشاينا إيسترن المنكوبة

انتشلت السلطات الصينية أحد الصندوقين الأسودين لطائرة شركة "تشاينا إيسترن" (China Eastern Airlines) المنكوبة، وواصلت البحث للعثور على الصندوق الثاني، في حين تكشفت تفاصيل جديدة عن طياري الرحلة.

وقال مسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية للصحفيين إن فرق البحث عثرت أمس الأربعاء على الصندوق الأسود الذي يسجل المحادثات في مقصورة الطيارين، وأضاف أن التسجيلات أرسلت إلى بكين لتحليلها.

وتحطمت الطائرة يوم الاثنين الماضي في منطقة جبلية وعلى متنها 132 شخصا، ولم تعثر السلطات على ناجين، وقد عرقلت أعمال البحث الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين الأربعاء وغمرت موقع الكارثة.

وكانت الطائرة تقوم بالرحلة الداخلية "إم يو 5735" (MU-5735) من مدينة كونمينغ -عاصمة إقليم يونان بجنوب غربي الصين- إلى قوانغتشو على الساحل، وقد هوت فجأة حين كانت على وشك الشروع في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط.

وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع، لكن من السابق لوقته تحديد سبب تحطم الطائرة، الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عوامل عدة.

وحسب معلومات موقع الطيران المتخصص "فلايت رادار 24" (Flightradar24)، فإن الطائرة سقطت عموديا نحو الأرض قبل أن تتحطم، وهو أمر غير اعتيادي برأي الخبراء.

من جهتها، أكدت السلطات أن معايير الصلاحية والسلامة كانت متوفرة في الطائرة قبل الإقلاع وأن الطيارين الثلاثة كانوا بصحة جيدة.

وصرح مسؤول في شركة "تشاينا إيسترن" بأن قائد الطائرة المنكوبة الذي عمل في الشركة منذ يناير/كانون الثاني 2018 لديه خبرة تبلغ 6709 ساعات طيران، ولدى مساعده الأول 31 ألفا و769 ساعة، والثاني لديه 556 ساعة.

وأضاف المسؤول "حسب علمنا كان أداء الطيارين الثلاثة جيدا كما كانت حياتهم العائلية منسجمة نسبيا".

وإذا ثبت مقتل جميع الركاب الـ132، وبينهم 9 من أفراد الطاقم، فسيكون هذا أسوأ حادث في قطاع الطيران الصيني منذ عام 1994، حيث يعدّ الخبراء سجل البلد في السلامة الجوية عموما جيدا جدا. وقالت هيئة الطيران المدني إن كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة صينيون.