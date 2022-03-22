الخارجية الأميركية: الاتفاق على العودة لاتفاق إيران النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا

قالت وزارة الخارجية الأميركية -الاثنين- إن الاتفاق على العودة إلى اتفاق إيران النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا، وإن واشنطن تتأهب سواء لسيناريوهات العودة المشتركة أو عدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن واشنطن مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" لإعادة القيود على برنامج إيران النووي.

وكان برايس قد قال في تصريحات سابقة "نحن قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد"، وذلك بعد تصريحات لمصدر مطلع الأربعاء الماضي بأن الولايات المتحدة تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية"، في خطوة تأتي وسط جهود لإحياء اتفاق عام 2015.

وتلا ذلك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال فيها إنه بقي "موضوعان" عالقان مع الولايات المتحدة قبل إنجاز تفاهم لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي في مفاوضات فيينا المتوقفة راهنا.

في غضون ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير روسيا لدى إيران ليفان دزاجاريان قوله -الاثنين- إنه يأمل استئناف الجهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد عطلة عيد النوروز.

ولم تُستكمل بعد جهود إبرام اتفاق جديد بعد أن أجبر طلب في اللحظة الأخيرة من روسيا القوى العالمية على وقف المحادثات مؤقتا على الرغم من التوافق على معظم نص الاتفاق تقريبا.

وانخرطت إيران والقوى الكبرى في محادثات على مدار الـ11 شهرا الماضية في فيينا، لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي حد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.