تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ تابعة لشركة شرق الصين وعلى متنها 132 شخصا جنوبي البلاد

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "شرق الصين" على متنها 132 شخصا الاثنين في جنوب غرب الصين، بحسب ما نقل التلفزيون العام دون إعلان حصيلة أولية للضحايا.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" (CCTV) أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي مما "تسبب بحريق" جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالي 1300 كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران المدني وشركة الطيران أن الطائرة التي كان على متنها 123 راكبا وطاقم من 9 أفراد فقدت الاتصال بمدينة ووتشو.

وأفادت إدارة الطيران المدني بإرسال فريق طوارئ إلى موقع الحادث. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إنقاذ قوله إن الطائرة تحطمت بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث تسبب في إشعال حريق دمر مساحات من نبات الخيزران والأشجار قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس/آب 2010، وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا.

وكان سجل السلامة لصناعة الطيران في الصين من بين الأفضل في العالم على مدى السنوات العشر الماضية. ويتمتع طراز بوينغ 800-737 الذي تحطمت إحدى طائراته اليوم بسجل أمان جيد، وهو السابق على طراز 737 ماكس الذي تم إيقافه عن الطيران في الصين منذ أكثر من 3 سنوات بعد حادثتين داميتين في عام 2018 في إندونيسيا و2019 في إثيوبيا.