زيلينسكي: إسرائيل تسعى لرعاية مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لرعاية مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا التي تشن عليها حربا منذ أكثر من 3 أسابيع، وإنّ القدس يمكن أن تُشكّل "المكان المناسب لإيجاد السلام".

وقال زيلينسكي، في ندائه اليومي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين بعد توجيه كلمة للكنيست الإسرائيلي عبر الفيديو، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي "بالطبع لإسرائيل مصالحها ولديها إستراتيجية لحماية مواطنيها، ونحن نتفهم كل ذلك".





وقال إن "السيد بينيت رئيس وزراء إسرائيل يحاول إيجاد طريقة لإجراء محادثات، ونحن ممتنون لذلك، ونحن ممتنون لجهوده، ولذلك سنبدأ عاجلا أو آجلا محادثات مع روسيا، ربما في القدس. فهذا هو المكان المناسب لإيجاد السلام، إذا كان ذلك ممكنا".

وفي الأسبوع الماضي كثف بينيت جهوده للجمع بين الجانبين، وتحدث في مناسبات عدة إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسافر سرا في الأسبوع الماضي إلى موسكو للقاء بوتين.





وتحدث زيلينسكي، وهو يهودي، مرة أخرى عن الاتهام الروسي بأنه يرأس إدارة تعتنق "النازية".

وقال مازحًا إنّ مروّجي الدعاية الروس لديهم "مهمّة صعبة"، وذلك "لأنّه للمرّة الأولى في التاريخ، يتحدّث رئيس دولة أجنبيّة عبر تسجيل فيديو في الكنيست وأمام أمّة إسرائيل بكاملها، رئيس أوكرانيا، المُتّهم بالنازيّة في روسيا، تحدّث في الكنيست أمام دولة إسرائيل".

وكان بوتين وصف قادة أوكرانيا بأنّهم "نازيّون جدد"، جاعلًا من "اجتثاث النازية" في أوكرانيا أحد أهداف هجومه العسكري الذي بدأ في 24 فبراير/شباط.