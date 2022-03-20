ميقاتي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي إعادة علاقات لبنان مع دول الخليج

بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح المساعي الكويتية لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية -في بيان- إن الوزير الكويتي أبدى ارتياحه لخطوات الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات مع دول الخليج، آملا أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا.

وأشار البيان إلى أن ميقاتي شكر الكويت على وقوفها إلى جانب لبنان، منوها بالمساعي التي يبذلها وزير خارجيتها لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى مسارها الصحيح.

وتضررت العلاقات الخليجية مع لبنان، ووصلت إلى مستوى متدن العام الماضي عندما طردت السعودية ودول خليجية أخرى سفراء لبنانيين واستدعت سفراءها، عقب تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي، التي انتقد فيها حرب اليمن.

وبعد الأزمة الدبلوماسية قدمت الكويت إلى لبنان مبادرة خليجية بشأن "إعادة الثقة به"، وتضمنت المبادرة الطلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، بالإضافة إلى قرارات دولية ذات صلة بلبنان.​​​​​