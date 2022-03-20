كندا.. مصلون يُفشلون هجوما استهدف مسجدهم خلال صلاة الفجر

هاجم رجل مسلح بفأس وعبوة رذاذ حارق مصلين في مسجد بإحدى ضواحي تورنتو السبت، ولقي الهجوم -الذي لم يخلف ضحايا- إدانة "شديدة" من رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ونقلت وكالة الأناضول عن إمام المسجد إبراهيم هندي أن المصلّين سمعوا ضجيجا لرجل عند قيامه برش رذاذ الفلفل فوقهم أثناء صلاة الفجر، مضيفا أن المصلين استداروا ورأوا أنه يحمل فأسا بيده، وسرعان ما تغلبوا عليه، وطرحوه أرضا، قبل أن تأتي الشرطة لاعتقاله.

وقالت الشرطة المحلية -في بيان- إن الرجل (24 عاما) الذي تم اعتقاله دخل المسجد في مدينة ميسيساغا في أونتاريو (شرقي كندا) رشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.

وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة، وقدرت الشرطة أن الهجوم "تصرف فردي"، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون "عملا معاديا للإسلام".

وندد رئيس الوزراء الكندي -عبر تويتر- بالهجوم "المقلق للغاية"، وقال "أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا"، مشيدا "بشجاعة" من كانوا في المسجد.

كما شجب العديد من السياسيين -وبينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة- الهجوم على مكان للعبادة.