التحالف يتهم جماعة الحوثي بشن هجوم على منشأة لأرامكو جنوبي المملكة

اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ليل السبت الأحد المتمردين الحوثيين بشن "هجوم عدائي" استهدف منشأة لأرامكو في منطقة جازان (جنوبي المملكة).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إن "هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان"، ولم تشر الوكالة إلى حدوث أضرار أو تأثر الإنتاج في المنشأة من عدمه.

ورأى التحالف أن تصعيد الحوثيين باستهداف منشآت مدنية واقتصادية بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار.

كما أعلن التحالف تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤوليْن خليجيين قولهما إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر، في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وردت جماعة الحوثي اليمنية -السبت- بقولها إنها سترحب بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن المكان يجب أن يكون دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية.