مؤشرات "إيجابية" في مفاوضات روسيا وأوكرانيا للخروج من الأزمة وحديث عن مناقشة خطة سلام مؤقتة من 15 بندا

سلطت أوكرانيا وروسيا، اليوم الأربعاء، الضوء على آفاق جديدة للتوصل إلى حلول وسط، حيث تحدثت موسكو عن مقترح حيادية أوكرانيا، بينما رفضت كييف ذلك واقترحت حلولا بديلة.

واستؤنفت المحادثات، عبر الفيديو لليوم الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تدوم فيها المحادثات أكثر من يوم واحد، وهو ما فسره الجانبان على أنه يعكس دخول مرحلة أكثر جدية في التفاوض.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية -عن مصادر في هذه المحادثات- أن أوكرانيا وروسيا تحرزان تقدما في بحث خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة.

وبحسب المصادر نفسها فإن الخطة تشمل وقف النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت أوكرانيا الحياد، كما تشمل أيضا تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أجنبية.





أكثر واقعية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات السلام تبدو "أكثر واقعية" لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت.

بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك "بعض الأمل في التوصل لحل وسط" بعد طرح الوضع المحايد لأوكرانيا على الطاولة وهو مطلب أساسي لبلاده.

وقال الكرملين إن الجانبين يناقشان احتمال أن تكون وضعية أوكرانيا مماثلة لحالة النمسا أو السويد. وكلتا الدولتين لديهما عضوية في الاتحاد الأوروبي لكنهما خارج حلف الناتو.

وعبر مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع عن أملهم في أن تكون موسكو بدأت تقبل فكرة أنها أخفقت في الإطاحة بحكومة كييف بالقوة، وفي ألا تكون لديها قوات جديدة لمواصلة القتال.





رفض أوكراني

غير أن الرئاسة في أوكرانيا أعلنت اليوم أنها ترفض فكرة أن تكون البلاد محايدة على غرار السويد أو النمسا، مطالبة بـ "ضمانات أمنية مطلقة" في وجه روسيا.

وقال ميخائيلو بودولياك، كبير المفاوضين الأوكرانيين ومستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تعليقات نشرتها الرئاسة "أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنسق لا يمكن أن يكون إلا أوكرانيا'".

وأوضح أنه يريد "ضمانات أمنية مطلقة" في وجه روسيا يتعهد الموقعون عليها بالتدخل إلى جانب بلاده في حال حدوث عدوان.

وأضاف "هذا يعني أن الموقعين على هذه الضمانات لن يقفوا على الحياد في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم، كما هي الحال اليوم، بل سيشاركون بشكل نشط في النزاع إلى جانب أوكرانيا" وسيوفرون لها "فورا" الأسلحة الضرورية.

وأكد كبير المفاوضين الأوكرانيين أن كييف تطالب أيضا بإقامة منطقة حظر طيران فوق البلاد في حال حدوث هجوم على أراضيها.





لا للناتو

ويعد منع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو مطلبا أساسيا لروسيا تكرر الأشهر السابقة على شنها ما تصفه بأنه "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين الجدد.

وقال لافروف لمحطة "آر بي سي" (RBC) الإخبارية "المفاوضات ليست سهلة لأسباب واضحة، لكن أيضا هناك بعض الأمل في التوصل إلى حل وسط".

وتابع "الحالة المحايدة تتم مناقشتها بجدية الآن، إضافة بالطبع إلى الضمانات الأمنية، هناك بالقطع ترتيبات معينة نقترب معها -في رأيي- من اتفاق".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوكرانيا منزوعة السلاح لها جيشها الخاص، مثل وضع النمسا أو السويد، أمر يخضع للبحث كتسوية محتملة. وهما الأكبر من بين 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وخارج الناتو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله "هذا اقتراح تجري الآن مناقشته ويمكن فعلا أن يعتبر حلا وسطا".

وعاد بودولياك -في تغريدة قبل استئناف المحادثات اليوم- ليقول إن صد الجيش الأوكراني للهجوم الروسي "غير جذريا مواقف الأطراف المعنية".





جهود تركية

وبخصوص جهود حل الأزمة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن بلاده أبدت موقفا متوازنا وقانونيا منذ البداية، في إطار الوساطة التي تجريها لحل الأزمة دبلوماسيا.

وقال أوغلو -في كلمة قبيل بدء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بموسكو- إن تركيا واصلت دور الوسيط رغم كل الصعوبات القائمة، مبينًا أن زيارته تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات.

وتابع "الحوار والدبلوماسية يصبحان أكثر أهمية في وقت التحديات، وأشكر لافروف على حضوره الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وأوكرانيا في أنطاليا ولدعمه منتدى أنطاليا للدبلوماسية".

وقال الوزير التركي إنه سيطرح باجتماع اليوم أفكار ومقترحات بلاده (مع لافروف) بما في ذلك الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية سلميا.

كما أعرب عن امتنان أنقرة من التزام موسكو باتفاقية مونترو، وقرارها عدم تمرير 4 سفن حربية روسية من المضائق التركية بناء على طلب أنقرة.