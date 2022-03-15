الهند.. محكمة تؤيد حظر الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا

أيدت محكمة هندية -اليوم الثلاثاء- حظرا على ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، في حكم يشكل سابقة، وقد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة يزيد تعدادها على 200 مليون.

وأثار الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية بدعم من المتطرفين الهندوس الشهر الماضي احتجاجات المسلمين في أنحاء البلاد، وسط انتقادات حقوقية وشعبية دولية لما تتعرض له الأقلية المسلمة في الهند.

وقال كبير قضاة المحكمة ريتو راج أواستي إنهم اعتبروا أن "ارتداء الحجاب لا يشكل للمرأة المسلمة جزءا أساسيا من الدين"، مشددا على أن الحكومة "لديها السلطة في تحديد وصف الزي الرسمي في المدارس، كما لديها السلطة في رفض الالتماسات والطعون المختلفة في القضية".

وقبل صدور الحكم، أعلنت سلطات ولاية كارناتاكا إغلاق المدارس والكليات، وفرض قيود على التجمعات العامة في بعض أنحاء الولاية، لمنع مشكلة محتملة.