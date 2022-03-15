رويترز: مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة الحوثيين لمشاورات في الرياض

قال مسؤولان خليجيان إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر، في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع، قولهما إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية.

وأضاف المسؤولان أن المسؤولين الحوثيين سيكونون "ضيوفا" على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، في مقر المجلس بالرياض، بضماناته الأمنية، إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات المقررة في الفترة من 29 مارس/آذار إلى 7 أبريل/نيسان المقبل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المسؤولون الحوثيون سيوافقون على السفر إلى السعودية، التي تؤيد الحكومة المعترف بها رسميا وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي قال المسؤولان إنه وافق على المحادثات.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ محادثات مع الأطراف اليمنية، بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.

وفشلت في العام الماضي جهود بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتحقيق وقف للحرب، التي تدخل عامها الثامن اليوم.