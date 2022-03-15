بريطانيا ترفض طلب أسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة

رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" (WikiLeaks) بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية.

وقالت ناطقة باسم المحكمة العليا إن المحكمة رفضت الطلب بحجة أنه "لا يتضمن أي نقطة قانونية قابلة للبحث".

ويلاحق القضاء الأميركي أسانج -وهو مواطن أسترالي- بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أميركية خصوصا في العراق وأفغانستان.

ومن تلك الوثائق، مقطع فيديو يظهر مدنيين بينهم صحافيان من وكالة "رويترز" قتلا بنيران مروحية أميركية بالعراق في يوليو/تموز 2007.

ويلاحق أسانج خصوصا بتهمة التجسس، وهو يواجه إذا حوكم في الولايات المتحدة احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الإعلام.

وأوضح دفاع أسانج أن القضية ستعود الآن إلى المحكمة الابتدائية. وقد أمرته المحكمة العليا برفع القضية إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي يعود القرار إليها.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصدر القضاء البريطاني في البداية حكما لصالح مؤسس موقع ويكيليكس. وبحجة احتمال أن يقدم أسانج على الانتحار، رفضت القاضية فانيسا باريتسر السماح بتسليمه للولايات المتحدة.

لكن واشنطن حققت انتصارا كبيرا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما ألغت المحكمة العليا ذلك القرار معتبرة أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات تزيل مخاوف القاضية.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، سمح القضاء البريطاني لمؤسس موقع ويكيليكس بالطعن أمام المحكمة العليا البريطانية بقرار القضاء الذي أجاز تسليمه الى الولايات المتحدة.

ويقبع جوليان أسانج في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ توقيفه في أبريل/نيسان 2019 بعدما أمضى 7 سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إثر الإفراج عنه بكفالة.