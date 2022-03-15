بايدن ببروكسل الأسبوع القادم.. جولة رابعة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا ووفد أوروبي يزور كييف

أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وواصل الوفدان الروسي والأوكراني إجراء المفاوضات -التي انطلقت بينهما لبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين- عبر الاتصال المرئي، وكتب المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك على تويتر "المفاوضات جارية".

وأضاف بودولياك أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.

وأظهر الجانبان بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة رغم أن الكرملين قال الثلاثاء إنه من السابق لأوانه تقديم أي "تكهنات".

من جانبه، رأى أوليكسي أريستوفيتش -وهو مستشار للرئاسة الأوكرانية- فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بحلول مايو/أيار "وربما في وقت أقرب بكثير".





وأمس الاثنين، انطلقت الجولة الحالية من المفاوضات عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

يذكر أن الجولتين الأولى والثانية عقدتا في بيلاروسيا، أما اللقاء الثالث فكان بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس الماضي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".





وفد أوروبي بكييف

على صعيد متصل، وصل رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا مساء الثلاثاء إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا قد قال في وقت سابق إن المسؤولين الأوروبيين يلتقون زيلينسكي ممثلين عن المجلس الأوروبي.

وقال فيالا إن هدف الزيارة هو التضامن مع أوكرانيا، والتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لحريتها واستقلالها، وتقديم حزمة واسعة من المساعدات.

وأشار إلى أن الزيارة نظمت بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، كما تم إبلاغ المنظمات الدولية بها، بما فيها الأمم المتحدة.

تحرك تركي

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيوفد وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو إلى روسيا وأوكرانيا، في مسعى لحل الأزمة القائمة بين البلدين.





جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "سأوفد وزير خارجيتنا إلى روسيا اليوم، وسيجري مباحثات في موسكو الأربعاء وسيزور أوكرانيا الخميس".

وأضاف أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وقال "كما سأستضيف غدا الأربعاء الرئيس البولندي في المجمع الرئاسي بأنقرة".

وأشار أردوغان إلى أن لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل عدة أيام دليل واضح على الدور المهم الذي تلعبه تركيا في المجال الدبلوماسي.





بايدن في أوروبا

وقد أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل، لحضور اجتماع استثنائي وإظهار الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين مساء الثلاثاء إن الرئيس سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في وقت لاحق هذا الشهر، حيث سيحضر قمة الناتو الاستثنائية في 24 مارس/آذار، لبحث جهود الردع والدفاع المستمرة ردا على حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا، وكذلك للإشارة إلى إعادة تأكيد التزامنا الصارم تجاه حلفائنا في الناتو.

وأضاف ساكي أن بايدن سيشارك أيضا في قمة المجلس الأوروبي لبحث مخاوفنا المشتركة بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من العنف والتصدي للتحديات الأخرى المتعلقة بالنزاع، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية.