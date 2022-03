الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يعلن إصابته بكوفيد-19

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض، مؤكدا أنه في حالة جيدة.

وكتب أوباما عبر تويتر -الأحد- "أتت للتو نتيجتي في اختبار كوفيد-19 إيجابية. أحسست بخشونة في حلقي بضعة أيام، لكنني عدا ذلك أشعر بأنني بخير". مشيرا إلى أن نتيجة اختبار زوجته ميشيل جاءت سلبية.

وتابع الرئيس الديمقراطي الأسبق "ميشيل وأنا ممتنان لأننا تلقينا اللقاح ولأننا تلقينا جرعة معززة"، داعيا إلى أخذ اللقاح حتى مع انخفاض عدد الإصابات في الولايات المتحدة.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022