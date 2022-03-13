عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط قطار في واد سحيق بالكونغو الديمقراطية

قتل 60 شخصا على الأقل ليل الجمعة بسبب خروج قطار عن سكّته في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية والشركة العامة للسكك الحديد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير المكلف بالبنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد، مارك مانيونغا ندامبو، قوله إن "الحصيلة هي 61 قتيلا من الرجال والأطفال والنساء، فضلا عن 52 جريحا تم إجلاؤهم".

وأوضح أن القطار كان محمّلا بالبضائع، لكنه كان يقلّ أيضا مئات المسافرين في وضع غير قانوني، رغم أن ذلك ممنوع، مضيفا أن بعض الجثث لا تزال داخل المقطورات التي سقطت في الأودية.

ولم يُتأكد بعد من سبب الحادث، إلا أن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن 7 عربات انفصلت عن القطار المؤلف من 15 عربة، قبل أن ينتهي بها الأمر في واد عميق مع جميع من كانوا على متنها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي 9 أشخاص مصرعهم بعد خروج قطار عن مساره في مدينة كنزنزي التابعة لإقليم موتشاتشا في المقاطعة ذاتها.