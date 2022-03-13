جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وجهود دبلوماسية مستمرة لإخماد الحرب

تتواصل الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث عقد وفدا موسكو وكييف اليوم الأحد جولة مباحثات جديدة قالت روسيا إنها حققت تقدما كبيرا، في حين تعقد الصين والولايات المتحدة الأميركية غدا لقاء بروما بشأن الأزمة الحالية.

وقال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إن السلطات الأوكرانية ركزت بشكل خاص في مباحثات اليوم الأحد على الوضع حول مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف أريستوفيتش -في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني- أن أوكرانيا تنشر قوات كافية في ماريوبول لمنع سقوطها في أيدي القوات الروسية التي تحاصرها.

وفي وقت سابق اليوم، كتب مستشار الرئيس الأوكراني ومساعده ميخائيلو بودولياك على تويتر أن روسيا توقفت عن توجيه "الإنذارات"، وبدلا من ذلك "تستمع بدقة إلى مواقفنا".

وصرحت روسيا اليوم الأحد بأن المفاوضين يحرزون تقدما في المحادثات لوقف القتال، وقال ليونيد سلوتسكي العضو في فريق التفاوض الروسي لشبكة التلفزيون الحكومية "آر تي" (RT) إنه تم إحراز "تقدم كبير" بعد عدة جولات من المحادثات على حدود بيلاروسيا المجاورة.

وقال للشبكة -حسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية- "إذا قارنا مواقف الوفدين في بداية المحادثات والآن نرى تقدما كبيرا".





وأضاف "أتوقع أن يتطور هذا التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موقف موحد يتبناه كلا الوفدين في الوثائق التي سيتم التوقيع عليها".

وأجرى مفاوضون من موسكو وكييف عدة جولات من المحادثات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستضافت تركيا هذا الأسبوع أول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت بأن روسيا تبنت "نهجا مختلفا جوهريا" في المحادثات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن هناك "بعض التحولات الإيجابية" في الحوار، والمفاوضات تجرى بشكل شبه يومي.





لقاء أميركي صيني

على صعيد متصل، ذكر بيان لمجلس الأمن القومي الأميركي أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين آخرين سيزورون العاصمة الإيطالية روما غدا الاثنين.

وحسب بيان أصدره المجلس، سيلتقي سوليفان في روما مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي.

وذكر البيان أن لقاء سوليفان وجيتشي يأتي في إطار جهود إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، وسيتناول إدارة التنافس بين البلدين وتأثير حرب روسيا على أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إيميلي هورن -في بيان- إن الجانبين سيناقشان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا من ناحية، وتأثير التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي من ناحية أخرى.

وأضاف البيان أن سوليفان سيلتقي أيضا لويجي ماتيولو المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي لمواصلة تنسيق الرد الدولي القوي والموحد على الحرب التي اختار بوتين شنها.





وأعلن وزير الخارجية الأوكراني اليوم الأحد -على تويتر- أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وأضاف "يتفق كل منا على أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لوقف العدوان الروسي ومحاسبة روسيا على جرائمها".

تركيا

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد عن تقديره وشكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهود الوساطة التي يقوم بها بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وغوتيريش بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب البيان، فقد أعرب غوتيريش خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأردوغان لمبادراته في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ومساعيه الدبلوماسية وإسهاماته في إرساء السلام.

وأكد أردوغان أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة إحلال السلام وضمان وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت أردوغان إلى جهود بلاده أيضا في مسألتي المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء.